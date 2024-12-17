https://1prime.ru/20241217/aviakompaniya-853625739.html

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ

Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента

Российские авиакомпании в ноябре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,93 миллиона... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T09:19+0300

2024-12-17T09:19+0300

2024-12-17T09:19+0300

россия

авиакомпании

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ноябре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,93 миллиона человек, следует из данных Росавиации. В ноябре 2023 года этот показатель составлял 7,56 миллиона человек. При этом на внутренних линиях в ноябре было перевезено 5,83 миллиона пассажиров, что на 1,84% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в ноябре пассажиропоток составил 2,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 15,4%.

https://1prime.ru/20241215/aeroflot-853587903.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиакомпании, перевозки пассажиров