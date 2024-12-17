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Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента
Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента
Российские авиакомпании в ноябре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,93 миллиона... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T09:19+0300
2024-12-17T09:19+0300
россия
авиакомпании
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ноябре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,93 миллиона человек, следует из данных Росавиации. В ноябре 2023 года этот показатель составлял 7,56 миллиона человек. При этом на внутренних линиях в ноябре было перевезено 5,83 миллиона пассажиров, что на 1,84% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в ноябре пассажиропоток составил 2,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 15,4%.
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россия, авиакомпании, перевозки пассажиров
РОССИЯ, авиакомпании, перевозки пассажиров
09:19 17.12.2024
 
Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 4,8 процента

Авиакомпании России в ноябре увеличили перевозки пассажиров до 7,9 миллиона

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбул
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в ноябре 2024 года увеличили перевозки пассажиров на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,93 миллиона человек, следует из данных Росавиации.
В ноябре 2023 года этот показатель составлял 7,56 миллиона человек.
При этом на внутренних линиях в ноябре было перевезено 5,83 миллиона пассажиров, что на 1,84% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. На международных линиях в ноябре пассажиропоток составил 2,1 миллиона пассажиров, увеличившись на 15,4%.
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РОССИЯавиакомпанииперевозки пассажиров
 
 
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