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"АвтоВАЗ" предложил замену льготным кредитам на машины

"АвтоВАЗ" предложил замену льготным кредитам на машины - 17.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" предложил замену льготным кредитам на машины

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" предложил переформатировать госпрограмму льготного автокредитования в связи с высокой процентной ставкой и жесткими... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T13:29+0300

2024-12-17T13:29+0300

2024-12-17T13:29+0300

автоваз

бизнес

рф

льготный автокредит

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" предложил переформатировать госпрограмму льготного автокредитования в связи с высокой процентной ставкой и жесткими требованиями к заемщику и вместо кредитов выдавать потребителям скидочные сертификаты, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. "Возможно, надо подумать о переформатировании некоторых мер поддержки. Но, опять же, очень-таки значимые средства заложены на льготное автокредитование. Но получается так, что деньги в бюджете есть, но сам автокредит все равно недоступен гражданину, потому что высокая процентная ставка и жесткие требования к заемщикам. Поэтому, может быть, стоит подумать, мы обсуждаем в отраслевом сообществе, о переформатировании мер. Я сейчас очень упрощаю: давать скидку на автомобиль не через кредит, а, может быть, через некий прямой сертификат гражданину на скидку", - сказал он. Громак предложил выдавать такой сертификат на скидку, например, в рамках программ trade-in или при утилизации б/у автомобиля через дилера. Однако при реализации данного механизма возникает вопрос администрирования. Ранее Минпромторг РФ сообщил, что объем средств, направленных на механизм льготного автокредитования в 2025 году, составит 36 миллиардов рублей, на льготный лизинг будет выделено 27 миллиардов рублей. В России с 2017 года действует государственная программа льготного автокредитования. Минпромторг составляет список автомобилей, на которые в рамках программы предоставляется скидка при покупке в кредит. Согласно актуальным условиям, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, лица с ограниченными возможностями, а также семьи с ребенком, живущие на Дальнем Востоке. Базовая скидка на бензиновый автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока - 25%). В Минпромторге также отмечали, что автомобиль должен быть произведен не ранее года, предшествующего году приобретения. Паспорт транспортного средства на автомобиль, произведенный в году, предшествующем году приобретения, должен быть выдан не ранее 1 декабря.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автоваз, бизнес, рф, льготный автокредит