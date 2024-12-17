https://1prime.ru/20241217/avtomobili-853636649.html

Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали

Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали - 17.12.2024, ПРАЙМ

Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали

В минувшем ноябре средняя цена подержанного авто не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей. Она снизилась к октябрю на 0,5%, но с... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T16:41+0300

2024-12-17T16:41+0300

2024-12-17T16:42+0300

экономика

подержанные авто

средняя цена

экспертное мнение

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В минувшем ноябре средняя цена подержанного авто не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей. Она снизилась к октябрю на 0,5%, но с начала года прибавила 9%, подсчитали эксперты сервиса "Авто.ру Оценка".Лидеры сегмента - немецкие, японские и южнокорейские модели, на которые приходится 22%, 21% и 17% продаж соответственно. Российские бренды занимают долю в 14%.Около трети всех авто с пробегам предлагаются по цене 1,5–3 миллиона рублей. Еще примерно столько же - по цене 0,8 -1,5 миллиона рублей.Самое сильное снижение средней цены зафиксировано в Республике Карелия, где авто с пробегом с октября подешевели на 12,4% — до 1,04 миллиона рублей. А самое большое подорожание произошло в Новгородской (на 16,6% - до 0,812 миллиона рублей) и Рязанской (на 14% - до 1,18 миллиона рублей) областях.

https://1prime.ru/20241216/avto-853602899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

подержанные авто, средняя цена, экспертное мнение