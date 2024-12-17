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Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали - 17.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241217/avtomobili-853636649.html
Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали
Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали - 17.12.2024, ПРАЙМ
Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали
В минувшем ноябре средняя цена подержанного авто не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей. Она снизилась к октябрю на 0,5%, но с... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T16:41+0300
2024-12-17T16:42+0300
экономика
подержанные авто
средняя цена
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В минувшем ноябре средняя цена подержанного авто не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей. Она снизилась к октябрю на 0,5%, но с начала года прибавила 9%, подсчитали эксперты сервиса "Авто.ру Оценка".Лидеры сегмента - немецкие, японские и южнокорейские модели, на которые приходится 22%, 21% и 17% продаж соответственно. Российские бренды занимают долю в 14%.Около трети всех авто с пробегам предлагаются по цене 1,5–3 миллиона рублей. Еще примерно столько же - по цене 0,8 -1,5 миллиона рублей.Самое сильное снижение средней цены зафиксировано в Республике Карелия, где авто с пробегом с октября подешевели на 12,4% — до 1,04 миллиона рублей. А самое большое подорожание произошло в Новгородской (на 16,6% - до 0,812 миллиона рублей) и Рязанской (на 14% - до 1,18 миллиона рублей) областях.
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подержанные авто, средняя цена, экспертное мнение
Экономика, подержанные авто, средняя цена, экспертное мнение
16:41 17.12.2024 (обновлено: 16:42 17.12.2024)
 
Как изменилась средняя цена подержанного авто. Эксперты подсчитали

Авто.ру: средняя стоимость авто с пробегом в РФ составила 2,01 млн рублей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобильный рынок
Автомобильный рынок - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В минувшем ноябре средняя цена подержанного авто не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей. Она снизилась к октябрю на 0,5%, но с начала года прибавила 9%, подсчитали эксперты сервиса "Авто.ру Оценка".
Лидеры сегмента - немецкие, японские и южнокорейские модели, на которые приходится 22%, 21% и 17% продаж соответственно. Российские бренды занимают долю в 14%.
Около трети всех авто с пробегам предлагаются по цене 1,5–3 миллиона рублей. Еще примерно столько же - по цене 0,8 -1,5 миллиона рублей.
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Вчера, 10:43
Самое сильное снижение средней цены зафиксировано в Республике Карелия, где авто с пробегом с октября подешевели на 12,4% — до 1,04 миллиона рублей. А самое большое подорожание произошло в Новгородской (на 16,6% - до 0,812 миллиона рублей) и Рязанской (на 14% - до 1,18 миллиона рублей) областях.
 
Экономикаподержанные автосредняя ценаэкспертное мнение
 
 
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