https://1prime.ru/20241217/bank-rossii-853636086.html
Банк России обозначил недоступные неопытным инвесторам ЦФА
Банк России обозначил недоступные неопытным инвесторам ЦФА - 17.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил недоступные неопытным инвесторам ЦФА
ЦБ РФ разъяснил, какие цифровые финансовые активы (ЦФА) недоступны неквалифицированным инвесторам, рассмотрев, в частности, ЦФА на драгоценные металлы, следует... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:53+0300
2024-12-17T15:53+0300
2024-12-17T15:53+0300
банк россии
россия
неквалифицированные инвесторы
цфа
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ разъяснил, какие цифровые финансовые активы (ЦФА) недоступны неквалифицированным инвесторам, рассмотрев, в частности, ЦФА на драгоценные металлы, следует из сообщения регулятора. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. "Неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА на драгоценные металлы в случае включения в формулу расчета размера выплаты по ЦФА валютного элемента или использования для определения стоимости драгоценных металлов цен производных финансовых инструментов или иных значений базисного актива. Такие ЦФА… могут приобретаться исключительно квалифицированными инвесторами", - говорится в сообщении. Также только квалифицированные инвесторы могут приобретать ЦФА, решение о выпуске которых предусматривает денежное требование, размер исполнения которого не определён, отмечает регулятор. "То есть (размер – ред.) поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и (определенных – ред.) обстоятельств… в том числе в случаях, когда размер выплат по ЦФА зависит от решения выпустившего его лица", - говорится в сообщении. Решение о выпуске ЦФА должно быть размещено и находится в открытом доступе до полного исполнения обязательств по ЦФА как на сайте оператора информационной системы (ОИС), так и на сайте лица, выпускающего ЦФА, поясняет регулятор. Решение о выпуске ЦФА должно содержать дату начала размещения выпускаемых ЦФА или указание даты начала размещения ЦФА путем указания порядка ее определения, также поясняет ЦБ. "В указанном случае такая дата должна однозначным образом определяться любым заинтересованным лицом, исходя из информации, содержащейся в решении о выпуске ЦФА", - резюмирует регулятор.
https://1prime.ru/20241216/putin-853615808.html
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россия, неквалифицированные инвесторы, цфа
Банк России, РОССИЯ, неквалифицированные инвесторы, ЦФА
Банк России обозначил недоступные неопытным инвесторам ЦФА
Центробанк разъяснил, какие ЦФА недоступны неквалифицированным инвесторам
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ разъяснил, какие цифровые финансовые активы (ЦФА) недоступны неквалифицированным инвесторам, рассмотрев, в частности, ЦФА на драгоценные металлы, следует из сообщения регулятора.
ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
"Неквалифицированные инвесторы не могут приобретать ЦФА на драгоценные металлы в случае включения в формулу расчета размера выплаты по ЦФА валютного элемента или использования для определения стоимости драгоценных металлов цен производных финансовых инструментов или иных значений базисного актива. Такие ЦФА… могут приобретаться исключительно квалифицированными инвесторами", - говорится в сообщении.
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Также только квалифицированные инвесторы могут приобретать ЦФА, решение о выпуске которых предусматривает денежное требование, размер исполнения которого не определён, отмечает регулятор. "То есть (размер – ред.) поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и (определенных – ред.) обстоятельств… в том числе в случаях, когда размер выплат по ЦФА зависит от решения выпустившего его лица", - говорится в сообщении.
Решение о выпуске ЦФА должно быть размещено и находится в открытом доступе до полного исполнения обязательств по ЦФА как на сайте оператора информационной системы (ОИС), так и на сайте лица, выпускающего ЦФА, поясняет регулятор.
Решение о выпуске ЦФА должно содержать дату начала размещения выпускаемых ЦФА или указание даты начала размещения ЦФА путем указания порядка ее определения, также поясняет ЦБ. "В указанном случае такая дата должна однозначным образом определяться любым заинтересованным лицом, исходя из информации, содержащейся в решении о выпуске ЦФА", - резюмирует регулятор.