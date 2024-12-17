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"Резюме разлетаются". Команда Байдена начала судорожно искать новую работу
"Резюме разлетаются". Команда Байдена начала судорожно искать новую работу - 17.12.2024, ПРАЙМ
"Резюме разлетаются". Команда Байдена начала судорожно искать новую работу
Представители команды нацбезопасности и внешнеполитического блока президента Соединенных Штатов Джо Байдена начали активно искать новые места работы в ожидании... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:34+0300
2024-12-17T15:34+0300
2024-12-17T15:35+0300
политика
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Представители команды нацбезопасности и внешнеполитического блока президента Соединенных Штатов Джо Байдена начали активно искать новые места работы в ожидании прихода администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации издания Politico. Как отмечается в статье, "резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце".При этом сообщается, что в настоящий момент на вашингтонском рынке труда наблюдается непростая ситуация, вызванная значительным оттоком государственных служащих-ветеранов из Минобороны, Госдепа и др. В статье подчеркивается, что многие представители байденовской команды боятся возвращения Трампа, который заявлял о планах по "очистке федеральных агентств" от лишних штатных единиц.Как передают источники Politico, в числе наиболее востребованных направлений для членов доживающей своей век администрации Байдена - рабочие места в комитетах Конгресса или у демократов, которые ведают вопросами обороны и внешней политики, невзирая на сравнительно скромные зарплаты. Один из помощников демократов в Конгрессе констатировал, что "все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает".
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администрация сша, поиск работы
Политика, администрация США, поиск работы
"Резюме разлетаются". Команда Байдена начала судорожно искать новую работу
Politico: команда Байдена срочно ищет работу в ожидании прихода Трампа
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Представители команды нацбезопасности и внешнеполитического блока президента Соединенных Штатов Джо Байдена начали активно искать новые места работы в ожидании прихода администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом рассказывается в публикации издания Politico.
Как отмечается в статье, "резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце".
При этом сообщается, что в настоящий момент на вашингтонском рынке труда наблюдается непростая ситуация, вызванная значительным оттоком государственных служащих-ветеранов из Минобороны, Госдепа и др. В статье подчеркивается, что многие представители байденовской команды боятся возвращения Трампа, который заявлял о планах по "очистке федеральных агентств" от лишних штатных единиц.
Как передают источники Politico, в числе наиболее востребованных направлений для членов доживающей своей век администрации Байдена - рабочие места в комитетах Конгресса или у демократов, которые ведают вопросами обороны и внешней политики, невзирая на сравнительно скромные зарплаты.
Трамп назвал приоритеты будущей администрации США
Один из помощников демократов в Конгрессе констатировал, что "все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает".