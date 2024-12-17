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Биткоин установил новый рекорд
Биткоин установил новый рекорд - 17.12.2024, ПРАЙМ
Биткоин установил новый рекорд
Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T18:02+0300
2024-12-17T18:02+0300
2024-12-17T18:02+0300
экономика
биткоин
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.57 мск дорожал на 2,43% за сутки - до 108 069,22 доллара. Показатель впервые находится выше отметки в 108 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,41% - в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, стоимость, рекорд
Экономика, Биткоин, стоимость, рекорд
Биткоин установил новый рекорд
Стоимость биткоина впервые в истории превысила $108 тысяч
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.57 мск дорожал на 2,43% за сутки - до 108 069,22 доллара. Показатель впервые находится выше отметки в 108 тысяч долларов.
Биткоин снова обновил исторический рекорд
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,41% - в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.