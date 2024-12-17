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Биткоин установил новый рекорд - 17.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241217/bitkoin-853639081.html
Биткоин установил новый рекорд
Биткоин установил новый рекорд - 17.12.2024, ПРАЙМ
Биткоин установил новый рекорд
Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T18:02+0300
2024-12-17T18:02+0300
экономика
биткоин
стоимость
рекорд
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.57 мск дорожал на 2,43% за сутки - до 108 069,22 доллара. Показатель впервые находится выше отметки в 108 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,41% - в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, стоимость, рекорд
Экономика, Биткоин, стоимость, рекорд
18:02 17.12.2024
 
Биткоин установил новый рекорд

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $108 тысяч

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник обновила исторический максимум, превысив 108 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.57 мск дорожал на 2,43% за сутки - до 108 069,22 доллара. Показатель впервые находится выше отметки в 108 тысяч долларов.
Сувенирная монета криптовалюты биткойн. - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
Биткоин снова обновил исторический рекорд
Вчера, 19:55
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,41% - в среднем до 108 069,69 доллара. Динамика также приводится за сутки.
 
ЭкономикаБиткоинстоимостьрекорд
 
 
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