https://1prime.ru/20241217/chislo-853620086.html

Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума

Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума - 17.12.2024, ПРАЙМ

Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума

Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T04:17+0300

2024-12-17T04:17+0300

2024-12-17T04:17+0300

экономика

россия

общество

москва

росстат

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853620086.jpg?1734398263

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата. Росстат относит к отчаявшимся найти работу незанятых, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по причинам: прошлый неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели находят лицо слишком молодым или слишком пожилым. Таких россиян в сентябре было 183 тысячи человек - это минимум с начала 2006 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Год назад отчаявшихся найти работу было значительно больше - 281 тысяча человек. Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе - это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже - 2,3%.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, росстат, росстат