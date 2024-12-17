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Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума
Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума - 17.12.2024, ПРАЙМ
Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума
Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T04:17+0300
2024-12-17T04:17+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата.
Росстат относит к отчаявшимся найти работу незанятых, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по причинам: прошлый неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели находят лицо слишком молодым или слишком пожилым.
Таких россиян в сентябре было 183 тысячи человек - это минимум с начала 2006 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Год назад отчаявшихся найти работу было значительно больше - 281 тысяча человек.
Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе - это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже - 2,3%.
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Число отчаявшихся найти работу россиян в сентябре сократилось до минимума
Число россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до минимума за 20 лет
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество россиян, отчаявшихся найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти двадцать лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата.
Росстат относит к отчаявшимся найти работу незанятых, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали ее по причинам: прошлый неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели находят лицо слишком молодым или слишком пожилым.
Таких россиян в сентябре было 183 тысячи человек - это минимум с начала 2006 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Год назад отчаявшихся найти работу было значительно больше - 281 тысяча человек.
Ведомство относит отчаявшихся найти работу к потенциальной рабочей силе - это люди, заинтересованные в работе, но в силу обстоятельств не могут искать ее или приступить к ней. Сейчас этот показатель тоже на минимуме: за год он сократился на 12% и составляет 679 тысяч человек.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре четвертый месяц подряд был на минимуме в 2,4%, а в октябре показатель ушел еще ниже - 2,3%.