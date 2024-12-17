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Число вакансий с частичной занятостью в России удвоилось

Число вакансий с частичной занятостью в России удвоилось - 17.12.2024, ПРАЙМ

Число вакансий с частичной занятостью в России удвоилось

Количество вакансий с частичной занятостью в России за год удвоилось - популярность подработки выросла из-за низкого уровня безработицы в стране и дефицита... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T05:40+0300

2024-12-17T05:40+0300

2024-12-17T05:40+0300

экономика

россия

общество

москва

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Количество вакансий с частичной занятостью в России за год удвоилось - популярность подработки выросла из-за низкого уровня безработицы в стране и дефицита большинства специалистов, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал базу вакансий и выявил высокий спрос на сотрудников, рассматривающих временную занятость. За год количество вакансий с частичной занятостью увеличилось на 98%. Низкий уровень безработицы в стране и дефицит большинства специалистов (в особенности линейного персонала) повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей", - говорится в исследовании. Компаниям необходимы такие сотрудники, чтобы хотя бы частично закрыть потребность в персонале, а для самих соискателей подработка - это возможность дополнительного заработка. За год количество откликов на вакансии с возможностью подработки увеличилось в 3,3 раза. Больше всего работодатели приглашают на работу с частичной занятостью курьеров, официантов, барменов, водителей, врачей, учителей, менеджеров по продажам, грузчиков, мерчандайзеров, поваров, диспетчеров, уборщиц, операторов колл-центров, кассиров, кладовщиков, разнорабочих. В пятёрку по величине медианной зарплаты на частичной занятости вошли монтажники (120 тысяч рублей в месяц), курьеры (108 тысяч), упаковщики (95 тысяч), официанты (74 тысячи), водители (70 тысяч рублей). Однако зарабатывать больше 90 тысяч рублей могут те, кто берет на себя максимальное количество заказов и смен - зачастую подобный вариант частичной занятости предполагает ненормированный график с рабочим днем не менее 12 часов. "Ранее предложения подработки были одним из наиболее эффективных инструментов найма среди ритейлеров, которые постоянно практикуют привлечение временных сотрудников, к примеру, в пиковые сезоны... Но в этом году все больше работодателей стали активно искать сотрудников на частичную занятость в особенности в сферах доставки, торговли, складского хозяйства. При этом на подработку приглашают не только персонал массового найма без опыта и квалификации, но высококвалифицированных специалистов, например, врачей, педагогов", - рассказали аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва