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Дайджест российских СМИ - 16 декабря

Дайджест российских СМИ - 16 декабря - 17.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 16 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T05:13+0300

2024-12-17T05:13+0300

2024-12-17T05:13+0300

рф

москва

европа

владимир путин

олаф шольц

михаил мишустин

ес

госдума

ведомости

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853622165.jpg?1734401603

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - На морально-болевых - Прошла церемония награждения паралимпийцев в Кремле - 16 декабря в Кремле с некоторым опозданием (чуть не полгода) наградили паралимпийцев, участвовавших в парижских Играх. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников разбирается, отчего вышло такое опоздание и что это за люди — те, кто смог приехать в Париж и все, а также всех сделать. - Творцов пересчитали на рубли - Эксперты оценили экономику креативного сектора - Пилотное исследование состояния российской креативной экономики, проведенное экспертами ВШЭ по заказу Агентства стратегических инициатив, расширяет представление о масштабах этого сектора. - Молдавление на энергетику - В январе республика может остаться без российского газа - Молдавия рискует остаться без поставок газа из РФ в январе 2025 года: "Газпром" не забронировал гарантированные мощности "Турецкого потока" для экспорта в страну в начале года. - Самозанятнейшая история - Сколько работодатель заплатит за скрытых от налога сотрудников - Верховный суд РФ (ВС) решит, сколько бизнес должен заплатить в бюджет, если привлечение им самозанятых граждан признали прикрытием фактического найма работников. - Развитие территорий поддержат из центра - Правительство готово субсидировать часть затрат на КРТ в некоторых регионах - Правительство утвердило постановление о субсидировании из федерального бюджета проектов комплексного развития территорий (КРТ) в десятке наиболее депрессивных регионов, а также в субъектах РФ с низкой бюджетной обеспеченностью. - МОТ переучла мигрантов - Эксперты фиксируют расширение мирового перетока рабочей силы - Роль трудовой миграции на мировом рынке труда растет. Как следует из нового доклада Международной организации труда (МОТ), по итогам 2022 года (последние данные) размер глобальной трудовой миграции составлял 167,7 млн человек. - Американское производство вписалось в планы ФРС - Мониторинг мировой экономики - Деловая активность в производственном секторе США в декабре продолжает сжиматься, следует из предварительных данных Hamburg Commercial Bank (HCOB) и агентства S&P Global. - Больничный по уходу из Думы - Еще одного депутата от ЛДПР могут лишить мандата за прогулы - Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо может досрочно лишиться полномочий в связи с продолжительным отсутствием на рабочем месте. - За сбежавшими пошлют уголовные дела - В Белом доме поддержали законопроекты о борьбе с иноагентами, диверсантами и уехавшими преступниками - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности без возражений поддержала законопроекты о спецсчетах для иноагентов и о наказании за несообщение о диверсии. - Похищено следственным путем - Следователь СКР Избенко предстал перед судом за кражу вещдоков - Басманный суд Москвы отказался перевести под домашний арест бывшего заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР, известного следователя Александра Избенко, обвиняемого в 16 эпизодах хищения вещдоков. - Борца с коррупцией сочли взяточником - Бывшему полицейскому вменили в вину получение 70 млн руб. от производителей контрафактной водки - В Новосибирске начался суд над бывшим начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России Владимиром Вялковым. - Бывший прокурорский нарешал на условно - Предпринимателя и экс-сотрудника надзорного ведомства осудили за мошенничество - К условному лишению свободы Мещанский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника Генпрокуратуры Михаила Данилова и директора ООО УК "Сурская Ривьера" Александра Заложникова. - Все для судейства и победы - В Воронеже повторно изучат уголовное дело о подкупе футбольных арбитров - В Воронеже по решению кассационного суда заново рассмотрят уголовное дело бывшего исполнительного директора ростовского футбольного клуба (ФК) "Чайка" Олега Баяна. Год назад его оштрафовали почти на 2 млн руб. за то, что перед 11 играми он платил судьям и тренеру конкурирующей команды за создание условий в пользу победы своего клуба. - Свалочная дисциплина - Новые нормы КоАП сделали Москву чище - Число незаконных свалок в Москве удалось сократить вдвое, сообщили в Мосгордуме. Таковы итоги первого года действия новых норм КоАП РФ, позволяющих штрафовать нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобилей или грузовиков, с использованием автоматических камер. - Как пресечь меру пресечения - Сенаторы хотят поучаствовать в работе над сокращением тюремного населения - В Совете федерации 16 декабря обсудили способы сокращения сроков содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. - В репродукции важна психология - Клинические психологи в России станут сохранять и укреплять репродуктивное здоровье - У клинических психологов в России появятся новые функции — консультирование женщин, желающих сделать аборт, а также оказание психологической помощи, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. - В Госдуме предложили поменять порядок обжалования штрафов - Депутаты от ЛДПР направили для отзыва в правительство РФ проект поправок к статье 30.1 КоАП, которая регламентирует правила обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. - Комитет Госдумы поддержал штраф до 5 тыс. руб. за сломанные ограждения на железной дороге - Думский комитет по госстроительству в понедельник рекомендовал парламенту принять в первом чтении разработанные Мосгордумой поправки к КоАП. - Олаф Шольц расчистил путь к выборам - Бундестаг проголосовал за вотум недоверия правительству Германии - Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца получило в понедельник вотум недоверия, что открыло путь к внеочередным парламентским выборам 23 февраля. - Тегеран опасается нового протестного взрыва - Власти Ирана решили пока не ужесточать правила ношения хиджаба - Высший совет национальной безопасности Ирана призвал меджлис (парламент) приостановить процесс рассмотрения нового законопроекта, ужесточающего наказание за неправильное ношение хиджаба. - Подводным лодкам дали задний ход - Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии сорван - Индия приостановила международный тендер на постройку на ее верфях шести подлодок для ВМС страны. - ОАО РЖД подвели смежники - На снижение погрузки повлияли автодороги, угольный терминал и сервис локомотивов - ОАО РЖД отразило негативные тренды этого года в скорректированной инвестпрограмме и финплане. - Софт идет по чужому графику - В России не замещается ПО Microsoft для создания визуального контента - В России около 83% разработчиков в финсекторе, производстве электроники и кибербезопасности используют программу Microsoft Visio для составления графиков и блок-схем, рассказали "Ъ" участники IT-рынка. - Граждане решили остаться при своих - Выдачи карт упали до двухлетнего минимума - В ноябре банкам удалось выдать россиянам лишь 1,57 млн кредитных карт, минимальный показатель за почти два года. - Рыночную ипотеку поразили в программах - ЦБ анонсировал ужесточение регулирования розничного кредитования - Банк России анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, они затронут все сегменты, но особенно сильно ударят по ипотеке. - Фондовый рынок переохладился - Высокие ставки и геополитика не радуют инвесторов - Индекс Московской биржи откатился до минимума с марта 2023 года. Инвесторы ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на фоне высокой инфляции, а также сохранения высоких геополитических рисков. - С авторынка вымылся спрос - Продажи машин за вторую неделю декабря упали почти на 17% - Рынок новых легковых автомобилей в декабре может упасть относительно ноября вопреки сложившейся традиции. - Не взыщите, это санкции - Решения российских судов ограничили в Европе - Новые европейские санкции запрещают признавать и исполнять на территории ЕС решения российских судов по делам с участием иностранных компаний, если российская юрисдикция была им навязана. - Малость города берет - Туристы потянулись в провинцию - Интерес к путешествиям по малым городам России в преддверии Нового года и непосредственно в сами каникулы увеличился на 70% год к году. - Реклама требует больших данных - МТС и "Авито" договорились о партнерстве - МТС (MOEX: MTSS) и "Авито" запускают проект по размещению нативной рекламы в онлайн-сегменте, что может принести компаниям суммарно более 7 млрд руб., а бизнесу дать доступ к их "большим данным" для продвижения своих товаров и услуг. - Gloria Jeans перекраивает производство - Ритейлер сокращает ряд площадок - Федеральная сеть по продаже одежды в сегменте массмаркета Gloria Jeans закрывает некоторые свои производственные площадки, в частности в Ростовской области. - Консервы не уловились - Цены будут расти из-за нехватки рыбы - Снижение вылова некоторых видов рыбы и рост цен на сырье привели к увеличению расходов переработчиков. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Военные расходы не будут расти бесконечно - Россия будет опираться в сдерживании НАТО на более дешевое ядерное оружие - Количество развернутых в Европе американских военнослужащих превысило 100 000 человек, а "устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. - Медклиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС - Некоторые делают их заградительными для страховщиков - Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). - Российские вузы работают над созданием глоссария о традиционных ценностях - Понятия из него лягут в основу законопроекта о деструктивной информации - Министерство юстиции создало консорциум вузов, который разрабатывает глоссарий понятий, связанных с традиционными ценностями. Об этом в видеоинтервью "Парламентской газете" сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. - Террористам и мятежникам запретят подавать на УДО - Отбывающие пожизненный срок террористы и участники вооруженного мятежа не смогут условно-досрочно выйти из колонии - Во вторник Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к законопроекту о внесении изменений в Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный кодексы, которые лишают возможности досрочно освободиться от отбывания наказания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы за совершение преступлений террористической направленности и за вооруженный мятеж. - Правительство установит критерии эффективности БАДов - Доработанный законопроект о назначении врачами добавок пациентам одобрила правкомиссия - Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанный законопроект, разрешающий врачам назначать пациентам биологически активные добавки (БАД) из специального перечня. Документ есть у "Ведомостей", его подлинность подтвердили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. - Власти определились с судьбой льготных кредитных программ для МСП - Выдача займов по ним приостановлена с лета - Власти поставили точку в обсуждении будущего льготных кредитных программ для малых и средних предприятий (МСП). Выдачу новых займов прекращать не будут, но объем субсидирования ставки значительно сократят – выделенных на эти цели сумм хватит в основном на финансирование обязательств по старым займам, а формулу возмещения недополученных банками доходов изменят, отмечают два источника, знакомых с обсуждением. - Эксперты РАН оценили отношение россиян к изменению ключевой ставки - Ее повышение не снижает опасений населения из-за роста цен - В декабре 2024 г. ученые РАН провели онлайн-эксперимент среди населения, изучив, как изменение ставки ЦБ влияет на финансовые установки. - Компаниям Гурьевых разрешили судиться с Прохоровым и "Ренессансом" в России - Английский суд решил, что эти заявления не были попыткой обойти санкции с помощью "закона Лугового" - Высокий суд Англии и Уэльса не стал запрещать российской компании "Адорабелла" и кипрской Perpecia, которые связаны с совладельцами "Фосагро" – семьей Гурьевых, судиться в России по поводу заблокированных активов с "Ренессанс капиталом" и его "дочкой" "Ренессанс брокером", банком "Ренессанс кредит" и его владельцем Михаилом Прохоровым, а также еще с несколькими физлицами, связанными с группой "Онэксим" Прохорова и "Ренессансом капиталом". - Почему президент Киргизии уволил своего премьера-однофамильца - Премьерство Акылбека Жапарова сопровождалось экономическими успехами и громкими скандалами - Президент Киргизии Садыр Жапаров утром 16 декабря отправил в отставку своего однофамильца – премьер-министра и по совместительству руководителя администрации президента Акылбека Жапарова, сообщила пресс-служба главы государства. - Что ждет Вьетнам после возвращения Дональда Трампа в Белый дом - От его первого срока страна выиграла, но во время второго может пострадать - Вьетнам, который в ходе первой тарифной войны, развязанной в 2018 г. Дональдом Трампом против Китая, смог извлечь для себя экономическую выгоду, может пострадать от нового витка американо-китайского торгового конфликта. - Что нового показал ЕС в санкционной "гонке вооружений" с Россией - Он запретил признавать решения по "закону Лугового" и позволил размораживать средства для выплаты компенсаций - Евросоюз (ЕС) 16 декабря опубликовал 15-й пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на Украине. Кроме новых российских подсанкционных юридических и физических лиц Брюссель также обновил и свои юридические механизмы, призванные бороться с российскими защитными антисанкционными механизмами, в частности "законом Лугового". - Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателей - Авторы спорной идеи хотят при обслуживании клиентов отслеживать историю их потребительского поведения - Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции "Федеральное общество сетевой торговли" (ФОСТ) направила письма маркетплейсам с предложением внедрить систему рейтингов. - Минцифры ужесточает правила для реестра отечественного софта - Подавать заявку на включение новой разработки разрешат, если в реестре нет ее аналогов - Минцифры подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в реестр российского отечественного программного обеспечения (ПО). Документ опубликован на regulation.gov.ru 16 декабря. - Данные 59% российских компаний уже можно найти в даркнете - Киберпреступники часто запрашивают в качестве выкупа больше 10 млн рублей - В даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики слиты данные более половины – 59% – российских компаний, говорится в отчете "Инфосистемы джет" о киберугрозах за 2024 г. (есть в распоряжении "Ведомостей"). - В России начнут тестировать систему "свой-чужой" для дронов - Проект может стать шагом к массовому запуску полетов гражданских беспилотников в стране - Оператор государственной информационной системы "ЭРА-Глонасс" – АО "Глонасс" – в 2025 г. начнет испытания системы идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом "Ведомостям" сообщил источник из числа организаторов испытаний и подтвердили представитель "Глонасс" и пресс-служба правительства Калужской области, где пройдут тесты. - Сеть Restore: проиграла иск на 2,7 млрд рублей к владельцу сгоревшего склада - Но пока ей удается одерживать верх в спорах со страховщиками по этому делу - Арбитражный суд Москвы 11 декабря отказал владеющему магазинами Restore: ООО "Рестор" в иске на 2,7 млрд руб. к владельцу склада в Подмосковье, где в 2022 г. сгорела продукция компании, следует из материалов суда, с которыми ознакомились "Ведомости". - Госсектор на треть сократил закупки отечественного софта - Больше всего программных решений приобретает правительство Москвы - В 2024 г. госорганы и госкомпании потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 г., выяснили аналитики "РТС-тендера" ("Ведомости" ознакомились со статистикой). РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - "Наша задача - обеспечить безопасность и будущее России". О чем говорил президент на коллегии Минобороны - Владимир Путин поставил перед Минобороны новые задачи - Президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны и назвал уходящий год знаковым в достижении целей специальной военной операции. Глава государства заявил о переломе в СВО и напомнил, с кем Россия воюет на Украине. - Пространство для маневра - Михаил Мишустин - о ключевых задачах партнерства в форматах ЕАЭС и СНГ - Через две недели отпразднует первый юбилей Евразийский экономический союз. В преддверии круглой даты об экономическом партнерстве стран - участниц Союза и Содружества Независимых Государств, а также перспективах развития сотрудничества в интервью "Российской газете" рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - Банк не имеет права настаивать на страховой компании для заемщика. Разъяснения Верховного суда - Верховный суд защитил заемщика, которому банк навязал страховую компанию - Ни для кого не секрет, что сегодня любому гражданину получить кредит без страховки практически невозможно. Также не является тайной то, что у банков есть "свои" страховые компании. И банк будет под любым предлогом склонять гражданина страховать свою жизнь и здоровье именно в близких ему фирмах. - Завершилась операция по спасению моряков в Керченском проливе - После разыгравшейся накануне непогоды небо над Азовским морем было ясное. Спасательную операцию, прерванную из-за шторма, провели ранним утром. Все 14 человек экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть-239" были благополучно эвакуированы на берег. А он не так уж и далеко - в 80 метрах. - Какой сюрприз готовит Центробанк? Аналитики прогнозируют новое повышение ключевой ставки до рекордных значений - Ключевая ставка ЦБ вырастет до нового рекорда - Разгон цен на потребительские товары в последние недели приведет Центробанк к решению повысить ключевую ставку как минимум до 23%. Такие прогнозы "Российская газета" получила от аналитических отделов крупных банков и инвестиционных компаний. Некоторые из них допускают и более жесткую реакцию ЦБ на новые данные от Росстата - рост ставки вплоть до 25%. - Владимир Путин вручил госнаграды победителям Паралимпиады в Париже - Владимир Путин вчера в Кремле вручил государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Он подчеркнул, что россияне восхищены и горды результатами российских спортсменов. Президент заверил, что государство сделает все необходимое для расширения возможностей для занятий спортом людей с особенностями здоровья. - Мишустин: Направим регионам почти 10 млрд рублей на оплату труда медиков - Регионы получат дополнительные средства, чтобы медицинские учреждения на местах были обеспечены необходимыми профессиональными кадрами. - В России начнется эксперимент по продаже льготных авиабилетов в онлайн-формате - В следующем полугодии пройдет эксперимент по онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным тарифам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Итогом эксперимента должно стать создание специального цифрового сервиса, обеспечивающего проверку прав пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени. - Программу материнского капитала в России продлят до 2030 года - Материнский капитал планируется выплачивать семьям с детьми до 2030 года. Правительство подготовило изменения в федеральное законодательство. Проект документа уже одобрен Комиссией по законопроектной деятельности. - Депутаты предложили снизить налог на продажу лекарств - В Госдуму внесен законопроект о снижении налога на добавленную стоимость в отношении лекарств и медицинских изделий. - Андрей Белоусов: В ближайшее десятилетие в Европе возможен конфликт с НАТО - В понедельник состоялась расширенная коллегия Минобороны России. "Вооруженные Силы РФ в текущем году решали поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать", - отметил министр обороны России Андрей Белоусов. - Пять часов между жизнью и смертью. Как штурмовик Горячий спасал своего командира - На передовой время измеряется иначе: здесь нутром ощущаешь, что такое жизнь и что ее надо ценить. Первым, кто сможет прийти тебе на помощь - твой сослуживец. Военные ежечасно рискуют жизнью ради того, чтобы победить врага, спасти друг друга на поле боя или вывести из зоны обстрела стариков и детей. - ВС России освободили село Елизаветовка в ДНР - 16 декабря в Минобороны России подтвердили информацию о том, что российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР. Село Елизаветовка располагается на юге от города Курахово, который наши бойцы со дня на день должны освободить. Противника там уже взяли в огневой мешок, он отступает с большими потерями. - Российские снайперы осваивают винтовку особой мощности "Корд" - Российские снайперы активно применяют в зоне проведения специальной военной операции крупнокалиберные винтовки "Корд". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. - Банкам повысят резервы: какие меры готовит ЦБ для ограничения роста ежемесячного платежа по ипотеке - ЦБ примет меры, чтобы ограничить резкий рост ежемесячных платежей по ипотеке - Банк России предлагает максимально повысить обязательные резервы для банков, выдающих ипотеку с ростом ежемесячного платежа более чем на 20% в год, следует из проекта указания регулятора. Это значит, что банки будут обязаны перечислять больший процент от всех привлеченных средств вкладчиков на специальные беспроцентные счета в Центробанке. - Володин призвал регионы активнее использовать полномочия в миграционной сфере - Только половина регионов используют свои полномочия в сфере регулирования миграционной сферы при помощи выдачи патентов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с руководителями региональных законодательных органов. - Аферистов будут судить там, где они совершали преступления. Зачем нужен новый законопроект? - Предложено судить телефонных мошенников там, где они обманывали людей - В Государственной Думе готовится к рассмотрению законопроект, который имеет все основания стать резонансным. Он о том, где именно следует судить аферистов, которые обманывают людей и под любыми предлогами стараются украсть их деньги. - Украина не хочет прокачивать наш газ в Европу, но он может понадобиться ЕС - Украина не стала проводить последний возможный тендер на прокачку российского газа в январе 2025 года. Это означает, что по крайней мере в первый месяц нового года Европа не будет получать наше "голубое топливо" по этому маршруту. - "Индекс табуретки". Рассчитана стоимость меблировки двухкомнатной квартиры - Минимальная меблировка двухкомнатной квартиры за три квартала подорожала до 232,6 тыс. руб. Это лишь на 2,15% больше, чем в начале нынешнего года. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) подсчитала для "Российской газеты" так называемый "индекс табуретки". - Торговлю салютами и фейерверками дистанционным способом могут запретить - В Думу внесен документ, согласно которому торговлю пиротехникой дистанционным способом могут запретить - Это, по мнению разработчиков законопроекта, важная поправка в законы, которая реально обезопасит детей и подростков. И с этим утверждением трудно спорить. - Двадцать один год спустя: Влияние "Революции роз" на постсоветское пространство - В Грузии двадцать один год назад произошла "Революция роз" - Двадцать один год назад разразилась первая на постсоветском пространстве цветная революция. Поздней осенью 2003 года Михаил Саакашвили с букетом роз и товарищами собирали 100-тысячные митинги, штурмовали парламент. - Лишился поддержки: Глава правящей партии Кореи подал в отставку из-за импичмента президента - Глава правящей партии Кореи подал в отставку из-за импичмента президента - Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю не остановил волну политических потрясений, которые начались в стране после попытки лидера ввести военное положение. Глава правящей партии также ушел в отставку и его политическое будущее неопределенно. - Бундестаг проголосовал за отставку правительства ФРГ и новые выборы - В понедельник бундестаг выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу. Теперь, как следует ожидать, немецкий парламент будет распущен и 23 февраля состоятся досрочные выборы, после чего будет сформировано новое правительство. - Президент Бразилии Лула да Силва вышел из больницы после операции на мозге - Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва покинул здание Сирийско-ливанской больницы, но до четверга останется в городе Сан-Паулу под наблюдением врачей. Медики говорят, что глава государства быстро идет на поправку, хотя в начале прошлой недели он их изрядно напугал. - Почему Турция вновь заявила о желании решить кипрскую проблему - Анкара, вдохновленная успехом протурецких сил в Сирии и грядущим укреплением через них своего влияния в Восточном Средиземноморье, заявила о необходимости решить еще одну важную для себя проблему в регионе - кипрскую. Причем решить так, как это выгодно исключительно Турции и без оглядки на резолюции Совета безопасности ООН полувековой давности, предусматривающие создание на острове единой двухзональной и двухобщинной конфедерации. - Пермяки могут выбрать елку в лесу: сколько стоит новогоднее дерево? - Жители Перми могут срубить елку в лесу и принести ее домой - Со вчерашнего дня жители Перми могут сами выбрать в лесу елочку, срубить ее и принести домой. Есть такая возможность в Сургуте, Ленобласти и многих других регионах. Самозаготовка новогоднего дерева стала очень популярной. При этом его по-прежнему можно просто купить. - В Каспийское море впервые выйдет новое круизное судно проекта "Карелия" - С 2025 года Каспийское море наконец станет круизным. Бороздить акваторию, где пассажирских перевозок не было больше 10 лет, будет новое судно проекта "Карелия" класса "река-море". Оно достраивается и уже носит имя известного судостроителя Николая Жаркова. - Банкнота "Пермский период" стала лучшим сувениром России - На Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" купюра с изображением доисторических животных, когда-то обитавших на Земле, получила Гран-при. Эта банкнота выпущена в мае 2024 года, и она стала первой в серии "Музеи. Память о веках". - В Казани искусственный интеллект будет отслеживать сосульки на крышах - В Казани внедряют систему мониторинга сосулек на крышах на основе искусственного интеллекта. Об этом "РГ" сообщил руководитель Центра городской трансформации Дмитрий Кремлев. - На Вологодчине создали антинаркотические народные дружины - В Вологодской области народные дружины привлекут и для борьбы с распространением наркотиков. "РГ" узнала, что ждут работники МВД от своих добровольных помощников. - Проезд по Московскому скоростному диаметру может стать платным для всех - Столичные власти рассматривают возможность введения платы за проезд по Московскому скоростному диаметру для транспорта столичного региона. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, это одна из мер, которую могут внедрить, чтобы снизить загруженность магистрали, которая всего за год после ввода в строй вошла в тройку самых популярных в Москве. - В Москве впервые прошло бракосочетание под водой - На ВДНХ сразу две столичные пары впервые обменялись кольцами и зарегистрировали брак под водой. И это при том, что в городе открыто более полсотни необычных площадок, например, свадьбу можно сыграть в роскошном особняке в центре города, в музее, наверху Останкинской телебашни, в Планетарии или "Москве-Сити". - Вернутся ли в школу оценки по поведению: что думают учителя и родители - Снова в топе новостей - возвращение в школу оценок по поведению. И снова - после заседания Совета по правам человека. Напомним, родительские чаты уже "бурлили" на эту тему, и не так давно - после заседания СПЧ в марте этого года. - Прием с плюсом: с 2025 года в МГТУ им. Баумана будут поступать по четырем ЕГЭ - МГТУ им. Баумана первым из вузов сообщает о том, что в приемную кампанию 2025 года для поступления на инженерные и естественно-научные направления подготовки и специальности в головном вузе в Москве устанавливаются 4 вступительных испытания. - Министр Кравцов назвал регионы, где не успевают со строительством школ - До 2031 года в России необходимо завершить капремонт во всех школах, которые в нем нуждаются. Это 11 с лишним тысяч зданий. Об этом на прошедшем в понедельник итоговом заседании штаба "Единой России" и минпросвещения по капремонту объектов образования напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. - На урок - по "зебре": нужно ли в школе изучать правила дорожного движения - Национальный автомобильный союз предложил включить изучение правил дорожного движения (ПДД) в программу школьного курса "Основы безопасности и защиты Родины". - Российские школьники взяли 5 медалей на олимпиаде юниоров - В Румынии завершилась 21 Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) - Участники российской команды завоевали на ней три золотые и две серебряные медали. Награды получили ребята из Москвы, Подмосковья и регионов. - Как китайские пельмени попали в список культурного наследия ЮНЕСКО - ЮНЕСКО включила китайский Праздник весны (китайский Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе), а также связанные с этим праздником ритуалы и уникальные культурные элементы в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Таким образом число культурных элементов или практик Китая, признанных ЮНЕСКО в качестве объектов нематериального культурного наследия человечества, достигло 44. - Как аварию в Черном море могут использовать для усиления санкций против РФ - Произошедший в Черном море разлив мазута после аварии двух российских танкеров может быть использован США и Евросоюзом для усиления санкций в отношении так называемого теневого флота РФ, перевозящего нашу нефть. Никого даже особенно не будет интересовать, что суда, пострадавшие в Керченском проливе, были класса "река - море" и к теневому флоту никакого отношения не имели. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - "Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем" - На заседании коллегии Минобороны Путин раскрыл тактику Запада, подвел итоги спецоперации в этом году и поставил задачи на следующий - Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере. Об этом Владимир Путин заявил 16 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. - Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков - У кого предлагаемое жалование снижалось и что будет с рынком труда в наступающем году - В уходящем году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров — в 1,5–2 раза. Но в отдельных отраслях жалование снижалось — у коллекторов, копирайтеров и финансовых аналитиков, сообщили "Известиям" в hh.ru. - Строй века: в Сирии на референдум вынесут вопрос о форме правления - Новые власти выполнили первые обещания — чего ждать дальше - В Сирии по итогам работы учредительного собрания будет проведен референдум по новой Конституции. На нем сирийцы выскажут свое мнение о будущей форме правления в стране. - Не отследи: россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок - Как, предлагая дешевые товары с постоплатой, мошенники втираются в доверие и крадут деньги - Перед Новым годом хакеры стали массово распространять мобильный банковский троян Mamont — под видом трекера для отслеживания посылок, выяснили "Известия". - Воля и борьба: Путин вручил госнаграды чемпионам Паралимпийских игр - Кто привез медали в Москву после соревнований в Париже и какую премию получат победители - Россия останется верна идеалам спорта и продолжит активно их продвигать в стране и в мире. Об этом Владимир Путин заявил 16 декабря в Кремле на церемонии вручения государственных наград победителям ХVII Паралимпийских летних игр. - Плюсуют всех: кто попал под новые санкции Евросоюза - И почему утверждение очередного пакета говорит об успешном противостоянии России давлению Запада - Новые санкции не носят революционный характер и уже превратились для Брюсселя в рутину, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты. 16 декабря власти Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. - Варшавский наговор: чего ждать от польского председательства в ЕС - В посольстве РФ не рассчитывают на положительную динамику в отношениях наших стран - Варшава готовится принять эстафету председательства в Совете ЕС от Венгрии. Отношения РФ и Польши в обозримой перспективе от этого не изменятся, заявили "Известиям" в нашем посольстве в этой стране. - Расчетный пас: Таиланд готов к торговле с РФ в нацвалютах - В перспективе перейти на такие платежи могли бы Филиппины - Таиланд заинтересован в расчетах с РФ в нацвалютах, сказал "Известиям" посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават. На Филиппинах следят за использованием таких платежей в торговле между странами АСЕАН с РФ и находятся в контакте с российскими властями по линии ЦБ. - Больше, но меньше: рост экономики в 2025-м замедлится до 1,5% - Как на ВВП отразится высокая ключевая ставка и что поможет поддержать производство - Экономика в 2025 году увеличится на 1,5%, следует из консенсус-прогноза "Известий". Ранее, в сентябре, Минэк прогнозировал рост ВВП в 2025-м на 2,5%. Аналитики снижают свои оценки из-за опережающего подъема в 2024 году, а также из-за высокой ключевой ставки, которая в ближайшую пятницу может снова обновить рекорд. - Позолотили ручку: блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях - С чем связано увеличение рекламных контрактов и изменится ли тенденция в 2025 году - Российские крупные блогеры в разы нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку. Только в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) доход от рекламы вырос почти на 20%, до 130 млн рублей, рассказали "Известиям" в Ассоциации блогеров и агентств. - Штормовое предубеждение: что могло привести к трагедии в Керченском проливе - Конструкция танкеров, созданных для перевозок по рекам, не была рассчитана на морской шторм - Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры должны были снять с эксплуатации еще 10–15 лет назад, а один из них и вовсе не мог выходить в рейс, так как действие его разрешительных документов приостановлено, выяснили "Известия". - Пищевые надбавки: врачам запретят бесконтрольную выписку БАДов - Сперва такие таблетки должны будут доказать свою эффективность - Врачей обяжут назначать пациентам только те биологически активные добавки, которые соответствуют критериям качества. Такие поправки Роспотребнадзора к законопроекту правительства одобрил кабмин. - Без покойного сна: как ноотропные препараты продают под видом БАДов - Добавки выдают за тренировочный комплекс и предлагают пить в лошадиных дозировках - Рецептурное лекарство "Фенибут" свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц, сообщили "Известиям" в ассоциации "Антиконтрафакт". Ноотропный препарат от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без всякого рецепта. - Агент вливания: инновационный контраст позволит заменить КТ на УЗИ - Как в России создают превосходящий западные аналоги препарат - Российские ученые занимаются разработкой первого отечественного контрастного агента для УЗИ-диагностики. Они успешно испытали его возможности в ходе эксперимента, получив высококачественное изображение сердца крысы. - С новым родом: войска беспилотных систем создадут в России - Организационная структура подразделений будет сформирована в будущем году - Войска беспилотных систем появятся в ВС РФ в III квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

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