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Трамп погубит доллар: уже ясно, как это произойдет

Трамп погубит доллар: уже ясно, как это произойдет - 17.12.2024, ПРАЙМ

Трамп погубит доллар: уже ясно, как это произойдет

Политика избранного президента США Дональда Трампа может ускорить создание новой денежной единицы БРИКС, у которой есть все шансы пошатнуть господство доллара,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:32+0300

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Политика избранного президента США Дональда Трампа может ускорить создание новой денежной единицы БРИКС, у которой есть все шансы пошатнуть господство доллара, пишет АТ.Уже спустя неделю после того, как Трамп пригрозил наказать сторонников единой валюты БРИКС стопроцентными пошлинами, большинство из них поспешили отмежеваться от подобных идей. Так, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на Дохийском форуме в Нью-Дели: “Сейчас нет никаких предложений о введении единой валюты БРИКС. Поэтому я не совсем понимаю, на чем основано замечание Трампа”.Но, несмотря на это, новая администрация Белого дома своими шагами может приблизить создание единой валюты БРИКС. Прежде всего, речь идет о топорных попытках Трампа вернуть американское превосходство: его неуклюжая тактика в отношении стремительно развивающихся держав лишь упрочит их стремление к объединению. А уже вместе они способны подорвать глобальный порядок под управлением Штатов, пишет издание.В последние годы США стремились заручиться международной поддержкой, постепенно выстраивая коалиции против таких лидеров, как Китай, особенно в части высокотехнологичных товаров. Однако одностороннее давление со стороны Трампа, в том числе, в части пошлин, может лишь дать стимул странам БРИКС ускорить движение к новому миропорядку.Конечно, до создания стройной единой системы еще далеко – в частности, Москве по-прежнему сложно тратить накопленные в Индии из-за западных санкций миллиарды долларов. Однако самая густонаселенная страна в мире продолжает поддерживать тесные связи с Россией, в частности, заключив крупную сделку с "Роснефтью" о поставках почти на 13 миллиардов долларов в год. Это выводит индийский рынок на место главного покупателя российской нефти.В целом Индия предпочитает не вмешиваться в отношения супердержав, одновременно поддерживая прочные связи как с Вашингтоном, так и с Москвой. А с учетом экономического импульса Индии и ее важности для мирового роста, ее внешнеполитический курс будет играть важную роль в любой всемирной кампании по дедолларизации. Такие азиатские страны, как Малайзия и Индонезия уже развернулись в сторону БРИКС и Китая, напоминает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировая экономика, индия, москва, сша, дональд трамп, роснефть, дедолларизация