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Эксперт оценил влияние санкций на экономику Европы
Эксперт оценил влияние санкций на экономику Европы - 17.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние санкций на экономику Европы
Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T04:45+0300
2024-12-17T04:45+0300
2024-12-17T04:45+0300
экономика
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мировая экономика
китай
москва
запад
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ран
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Бесконечные санкции, секторальные, вторичные, в целом, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу страну. Разрушаются логистические связи, возникают проблемы со взаиморасчетами, искусственно занижаются цены на российские энергоносители", - сказал он.
"Однако более серьезное воздействие от антироссийских санкций по эффекту бумеранга испытывают страны Европы", - добавил Бахтизин.
"Если экономики европейских стран поставить под то давление, которое испытывает Россия, для них оно вообще стало бы критичным... По нашим с китайскими коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в этом случае в диапазоне 8-12%", - заметил собеседник агентства.
Причина, в том, что все страны ЕС уступают России и Китаю по индексу национальной силы – показателю совокупного потенциала страны, подчеркнул глава ЦЭМИ РАН. Так, Китай по индексу национальной силы идет на первом месте в мире, Россия на третьем, Германия же на седьмом месте, Франция – на десятом, а Великобритания – вообще на пятнадцатом, заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 декабря в 12.00 мск.
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россия, мировая экономика, китай, москва, запад, ес, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ЗАПАД, ЕС, РАН
Эксперт оценил влияние санкций на экономику Европы
Глава ЦЭМИ РАН Бахтизин: Запад испытывает от антироссийских санкций эффект бумеранга
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Бесконечные санкции, секторальные, вторичные, в целом, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу страну. Разрушаются логистические связи, возникают проблемы со взаиморасчетами, искусственно занижаются цены на российские энергоносители", - сказал он.
"Однако более серьезное воздействие от антироссийских санкций по эффекту бумеранга испытывают страны Европы", - добавил Бахтизин.
"Если экономики европейских стран поставить под то давление, которое испытывает Россия, для них оно вообще стало бы критичным... По нашим с китайскими коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в этом случае в диапазоне 8-12%", - заметил собеседник агентства.
Причина, в том, что все страны ЕС уступают России и Китаю по индексу национальной силы – показателю совокупного потенциала страны, подчеркнул глава ЦЭМИ РАН. Так, Китай по индексу национальной силы идет на первом месте в мире, Россия на третьем, Германия же на седьмом месте, Франция – на десятом, а Великобритания – вообще на пятнадцатом, заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 декабря в 12.00 мск.