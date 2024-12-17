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Эксперт назвала тренды на Новый год

Эксперт назвала тренды на Новый год - 17.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвала тренды на Новый год

В Новый год стоит отдавать предпочтение крупным, эффектным, броским украшениям: в моде снова слэйв-браслеты, длинные цепочки на тело и серьги-дорожки до плеч,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T06:01+0300

2024-12-17T06:01+0300

2024-12-17T06:01+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В Новый год стоит отдавать предпочтение крупным, эффектным, броским украшениям: в моде снова слэйв-браслеты, длинные цепочки на тело и серьги-дорожки до плеч, рассказала РИА Новости эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга Sokolov Елена Ракутина. "Если говорить в целом про новогоднюю ночь, в тренде будут крупные украшения... Снова в моде элегантные слэйв-браслеты и бодичейны (длинные цепочки на тело) - такие аксессуары добавят в новогодний образ экзотики... А привлечь внимание к своему образу в новогодний праздник гарантированно помогут длинные серьги-дорожки до плеч из кристаллов или цепочек, создающие эффект струящейся бахромы", - рассказал она. Эксперт отметила, что некоторые россияне при подготовке к новогодней ночи придерживаются особенностей символа наступающего года - в 2025 году это Зеленая Деревянная Змея. "Если вы поклонник китайского гороскопа, для праздника стоит выбирать все оттенки зеленого - изумрудный, мятный, малахитовый, оливковый, ментоловый, салатовый, фисташковый, а также универсальные - песочный и коричневый", - заверила она. Среди камней, которые могут подойти стилистике символа года: изумруд, нефрит, агат, яшма, малахит и хризолит. При выборе образа стоит учитывать особенности освещения. По ее словам, в праздничную ночь будут эффектно выглядеть аксессуары, выполненные из глянцевого отполированного металла, и украшения с прозрачными камнями, потому что они хорошо отражают искусственный свет. Аксессуары с непрозрачными, темными камнями огранки "кабошон", изделия с фактурными металлическими поверхностями и матовые украшения следует оставить для другого случая, советует Ракутина. В числе основных правил выбора украшений для новогодней ночи стоит отметить умеренность: лучше одно крупное ювелирное изделие, чем пять небольших. При этом вечерние платья с открытыми плечами требуют больше аксессуаров, чем закрытые наряды. Однако, если наряд украшен пайетками, лучше воздержаться от броских ювелирных изделий, иначе есть риск затмить новогоднюю елку. "В этом случае лучше отдать предпочтение, например, простым кольцам и серьгам-конго", - добавила она. В свою очередь мужчины могут добавить яркости и брутального блеска в новогодний образ с помощью оригинальных часов с необычным дизайном циферблата, браслета или колье-цепочки с гранеными бусинами. Поклонникам классики ювелир советует украсить манжеты рубашки винтажными блестящими запонками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, москва, sokolov