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Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента

Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ

Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента

Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:56+0300

2024-12-17T11:56+0300

2024-12-17T11:56+0300

энергетика

россия

энергопотребление

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. "В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида. У нас 3,3% с начала года, это много", - сказал он, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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россия, энергопотребление