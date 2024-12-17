https://1prime.ru/20241217/elektrichestvo-853628945.html
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:56+0300
2024-12-17T11:56+0300
2024-12-17T11:56+0300
энергетика
россия
энергопотребление
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/52/839695252_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_a5f2aace8f6fa612c0cebe6729fe8a3c.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. "В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида. У нас 3,3% с начала года, это много", - сказал он, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
https://1prime.ru/20241126/tseny-853100066.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83969/52/839695252_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0fda641b3a360987cb80d88563bd3c34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента
"Системный оператор": энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий.
"В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида. У нас 3,3% с начала года, это много", - сказал он, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
В Германии нашли способ сдержать цены на электричество