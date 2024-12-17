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Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента - 17.12.2024, ПРАЙМ
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента
Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:56+0300
2024-12-17T11:56+0300
энергетика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. "В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида. У нас 3,3% с начала года, это много", - сказал он, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
11:56 17.12.2024
 
Энергопотребление в России с начала 2024 года выросло на 3,3 процента

"Системный оператор": энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 3,3%, сообщил председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий.
"В этом году у нас уникальный темп прироста потребления за последние годы, если не брать выход из ковида. У нас 3,3% с начала года, это много", - сказал он, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
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ЭнергетикаРОССИЯЭнергопотребление
 
 
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