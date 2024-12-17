https://1prime.ru/20241217/energetika-853603755.html

В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины

В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины - 17.12.2024, ПРАЙМ

В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины

Энергосистема Украины была проработана советскими учеными и инженерами еще во времена Украинской СССР. Она готовилась даже на случай атомной войны, поэтому... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T08:00+0300

2024-12-17T08:00+0300

2024-12-17T10:58+0300

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польша

венгрия

ес

энергетика украины

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Энергосистема Украины была проработана советскими учеными и инженерами еще во времена Украинской СССР. Она готовилась даже на случай атомной войны, поэтому может похвастаться не только крепкими и надежными сооружениями, но и высокой ремонтопригодностью.Поэтому энергосеть Украины все еще подает признаки жизни, а в крупных городах плановые отключения электроэнергии хоть и регулярные, но все равно позволяют людям жить относительно спокойно. Вместе с тем, продолжающиеся удары по энергообъектам с каждым разом усложняют ситуацию и подводят Украину к краю пропасти.С момента первых ударов по энергетике Украины в конце 2022 года многие станции были отремонтированы и введены в эксплуатацию заново. Окончательно "добить их" помогает лишь полное уничтожение всех систем станции, чтобы объект был признан утерянным и неремонтопригодным.Но генерационные турбины и прочее сложное оборудование не производится на Украине уже давно. С начала 2024 года страны Прибалтики и Польша импортируют туда оставшиеся советские системы и оборудование для ТЭС. Хоть данный процесс занимает значительный период времени, ряд станций все равно вводят в эксплуатацию снова, а так как количество потребителей как среди бизнеса, так и обычных граждан уменьшается, это позволяет сохранять шаткое равновесие.Помогает украинцам худо-бедно держаться на плаву еще один фактор. За несколько месяцев до начала СВО Украина завершила переход энергоузлов на границе с Польшей и Венгрией под европейские стандарты, что позволяет закупать часть энергии из-за рубежа. В этом году Украина начала активно импортировать электроэнергию из ЕС, хотя до 2022 года излишки электроэнергии экспортировали из Украины. С 1 декабря Украина импортирует электроэнергии из стран ЕС на 2,1 ГВт. А совокупно украинская сторона запрашивает 13 тыс. МВт.ч, с последующим увеличением до 20 тыс. МВт.ч с 1 января 2025 года.Состояние энергосистемы Украины можно сравнить, оценив их запросы на импорт энергии из ЕС: в конце ноября – 11,7 МВт.час., 22 ноября – 7,4 МВт.ч, 19 ноября – 3,4 МВт.ч. Для сравнения, в начале 2023 года Украина импортировала менее 2 тыс МВт.ч.Украинская энергетика под конец 2024 года держится на угасающих советских мощностях со значительной генерацией на атомных станциях. Россия не применяет удары по атомным объектам Украины во избежание катастрофы. Однако в определенный момент времени российские ракеты могут ударить по подстанциям и "отрезать" атомную энергетику от электросетей. Тогда, даже если Украина будет получать неограниченное количество электричества через Польшу и Венгрию, этого хватит, чтобы обеспечить приграничные города и ряд стратегических объектов. Даже жителям Киева придется вспомнить, как обогревались печками-буржуйками их предки в начале 20-го века.Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН

https://1prime.ru/20241215/ukraina-853588292.html

украина

польша

венгрия

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Тимофей Мазурчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Тимофей Мазурчук https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg

украина, польша, венгрия, ес, энергетика украины