Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/energetika-853603755.html
В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины
В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины - 17.12.2024, ПРАЙМ
В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины
Энергосистема Украины была проработана советскими учеными и инженерами еще во времена Украинской СССР. Она готовилась даже на случай атомной войны, поэтому... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:00+0300
2024-12-17T10:58+0300
украина
польша
венгрия
ес
энергетика украины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853603755.jpg?1734422297
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Энергосистема Украины была проработана советскими учеными и инженерами еще во времена Украинской СССР. Она готовилась даже на случай атомной войны, поэтому может похвастаться не только крепкими и надежными сооружениями, но и высокой ремонтопригодностью.Поэтому энергосеть Украины все еще подает признаки жизни, а в крупных городах плановые отключения электроэнергии хоть и регулярные, но все равно позволяют людям жить относительно спокойно. Вместе с тем, продолжающиеся удары по энергообъектам с каждым разом усложняют ситуацию и подводят Украину к краю пропасти.С момента первых ударов по энергетике Украины в конце 2022 года многие станции были отремонтированы и введены в эксплуатацию заново. Окончательно "добить их" помогает лишь полное уничтожение всех систем станции, чтобы объект был признан утерянным и неремонтопригодным.Но генерационные турбины и прочее сложное оборудование не производится на Украине уже давно. С начала 2024 года страны Прибалтики и Польша импортируют туда оставшиеся советские системы и оборудование для ТЭС. Хоть данный процесс занимает значительный период времени, ряд станций все равно вводят в эксплуатацию снова, а так как количество потребителей как среди бизнеса, так и обычных граждан уменьшается, это позволяет сохранять шаткое равновесие.Помогает украинцам худо-бедно держаться на плаву еще один фактор. За несколько месяцев до начала СВО Украина завершила переход энергоузлов на границе с Польшей и Венгрией под европейские стандарты, что позволяет закупать часть энергии из-за рубежа. В этом году Украина начала активно импортировать электроэнергию из ЕС, хотя до 2022 года излишки электроэнергии экспортировали из Украины. С 1 декабря Украина импортирует электроэнергии из стран ЕС на 2,1 ГВт. А совокупно украинская сторона запрашивает 13 тыс. МВт.ч, с последующим увеличением до 20 тыс. МВт.ч с 1 января 2025 года.Состояние энергосистемы Украины можно сравнить, оценив их запросы на импорт энергии из ЕС: в конце ноября – 11,7 МВт.час., 22 ноября – 7,4 МВт.ч, 19 ноября – 3,4 МВт.ч. Для сравнения, в начале 2023 года Украина импортировала менее 2 тыс МВт.ч.Украинская энергетика под конец 2024 года держится на угасающих советских мощностях со значительной генерацией на атомных станциях. Россия не применяет удары по атомным объектам Украины во избежание катастрофы. Однако в определенный момент времени российские ракеты могут ударить по подстанциям и "отрезать" атомную энергетику от электросетей. Тогда, даже если Украина будет получать неограниченное количество электричества через Польшу и Венгрию, этого хватит, чтобы обеспечить приграничные города и ряд стратегических объектов. Даже жителям Киева придется вспомнить, как обогревались печками-буржуйками их предки в начале 20-го века.Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН
https://1prime.ru/20241215/ukraina-853588292.html
украина
польша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Тимофей Мазурчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg
Тимофей Мазурчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847393463_0:16:844:860_100x100_80_0_0_285e03cef6182f664fc9c704e5b7c6d1.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, венгрия, ес, энергетика украины
УКРАИНА, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ЕС, энергетика Украины
08:00 17.12.2024 (обновлено: 10:58 17.12.2024)
 
В СССР что-то знали: в чем секрет "непотопляемости" энергосистемы Украины

Эксперт Мазурчук: энергетика Украины держится на остатках советских мощностей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазарчук
Тимофей Мазурчук
Эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН
Все материалы
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Энергосистема Украины была проработана советскими учеными и инженерами еще во времена Украинской СССР. Она готовилась даже на случай атомной войны, поэтому может похвастаться не только крепкими и надежными сооружениями, но и высокой ремонтопригодностью.
Поэтому энергосеть Украины все еще подает признаки жизни, а в крупных городах плановые отключения электроэнергии хоть и регулярные, но все равно позволяют людям жить относительно спокойно. Вместе с тем, продолжающиеся удары по энергообъектам с каждым разом усложняют ситуацию и подводят Украину к краю пропасти.
С момента первых ударов по энергетике Украины в конце 2022 года многие станции были отремонтированы и введены в эксплуатацию заново. Окончательно "добить их" помогает лишь полное уничтожение всех систем станции, чтобы объект был признан утерянным и неремонтопригодным.
Но генерационные турбины и прочее сложное оборудование не производится на Украине уже давно. С начала 2024 года страны Прибалтики и Польша импортируют туда оставшиеся советские системы и оборудование для ТЭС. Хоть данный процесс занимает значительный период времени, ряд станций все равно вводят в эксплуатацию снова, а так как количество потребителей как среди бизнеса, так и обычных граждан уменьшается, это позволяет сохранять шаткое равновесие.
Помогает украинцам худо-бедно держаться на плаву еще один фактор. За несколько месяцев до начала СВО Украина завершила переход энергоузлов на границе с Польшей и Венгрией под европейские стандарты, что позволяет закупать часть энергии из-за рубежа. В этом году Украина начала активно импортировать электроэнергию из ЕС, хотя до 2022 года излишки электроэнергии экспортировали из Украины. С 1 декабря Украина импортирует электроэнергии из стран ЕС на 2,1 ГВт. А совокупно украинская сторона запрашивает 13 тыс. МВт.ч, с последующим увеличением до 20 тыс. МВт.ч с 1 января 2025 года.
Состояние энергосистемы Украины можно сравнить, оценив их запросы на импорт энергии из ЕС: в конце ноября – 11,7 МВт.час., 22 ноября – 7,4 МВт.ч, 19 ноября – 3,4 МВт.ч. Для сравнения, в начале 2023 года Украина импортировала менее 2 тыс МВт.ч.
Украинская энергетика под конец 2024 года держится на угасающих советских мощностях со значительной генерацией на атомных станциях. Россия не применяет удары по атомным объектам Украины во избежание катастрофы. Однако в определенный момент времени российские ракеты могут ударить по подстанциям и "отрезать" атомную энергетику от электросетей. Тогда, даже если Украина будет получать неограниченное количество электричества через Польшу и Венгрию, этого хватит, чтобы обеспечить приграничные города и ряд стратегических объектов. Даже жителям Киева придется вспомнить, как обогревались печками-буржуйками их предки в начале 20-го века.
Автор - Тимофей Мазурчук, эксперт экономического факультета РУДН
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС
15 декабря, 13:06
 
УКРАИНАПОЛЬШАВЕНГРИЯЕСэнергетика Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала