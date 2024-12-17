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Минэнерго назвало доминирующие в мировом энергобалансе энергоресурсы - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго назвало доминирующие в мировом энергобалансе энергоресурсы
Минэнерго назвало доминирующие в мировом энергобалансе энергоресурсы - 17.12.2024, ПРАЙМ
Минэнерго назвало доминирующие в мировом энергобалансе энергоресурсы
По сбалансированному сценарию энергопотребления, к 2050 году нефть, газ и уголь сохранят доминирующее положение в мировом энергобалансе из-за растущего спроса... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:13+0300
2024-12-17T15:13+0300
энергетика
мир
энергоресурсы
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По сбалансированному сценарию энергопотребления, к 2050 году нефть, газ и уголь сохранят доминирующее положение в мировом энергобалансе из-за растущего спроса на электроэнергию, но возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут расти опережающими темпами, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. "В сбалансированном сценарии нефть, газ и уголь будут сохранять доминирующее положение в мировом энергобалансе за счет удовлетворения растущего спроса на энергию. ВИЭ будут расти опережающими темпами", - говорится в презентации Минэнерго. По данным министерства, сбалансированный сценарий мирового энергопотребления предполагает, что к 2050 году будет производиться 25 миллиардов тонн условного топлива (т.у.т.) в год, из них 6,5 миллиарда т.у.т. от газа, еще 5,7 миллиарда придется на уголь, а большая часть в 8,3 миллиарда т.у.т. - на нефть. Возобновляемые источники займут лишь 2,5 миллиарда т.у.т. "В сбалансированном сценарии развития мировой спрос на все виды источников энергии вырастет на 23% к 2050 году, в странах Азии, Латинской Америки и Африки прирост составит от 30 до 100%", - отмечается в презентации. В Минэнерго выделяют также "углеродно-нейтральный" сценарий развития мирового энергопотребления, однако его называют слишком дорогим для мировой экономики и потребителей. Такой план развития потребует роста инвестиций в три раза, до 9 триллионов долларов. При этом предполагается, что при таком сценарии мировое энергопотребление к 2050 году будет на уровне 16,7 миллиарда т.у.т., из них 7 миллиардов придется на ВИЭ. "Инерционный" сценарий Минэнерго не учитывает уже реализуемые планы по переходу на чистые виды ресурсов, в нем мировое энергопотребление вырастет до 27 миллиардов т.у.т. к 2050 году, большая часть (9,4 миллиарда) придется на нефть, 7,3 миллиарда - на газ, еще 6,3 миллиарда на уголь, и лишь 2,3 миллиарда т.у.т - на ВИЭ, следует из данных со слайда Минэнерго.
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мир, энергоресурсы
Энергетика, МИР, энергоресурсы
15:13 17.12.2024
 
Минэнерго назвало доминирующие в мировом энергобалансе энергоресурсы

Минэнерго: нефть, газ и уголь сохранят позиции в энергобалансе мира до 2050 года

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. По сбалансированному сценарию энергопотребления, к 2050 году нефть, газ и уголь сохранят доминирующее положение в мировом энергобалансе из-за растущего спроса на электроэнергию, но возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будут расти опережающими темпами, следует из презентации по проекту Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев.
"В сбалансированном сценарии нефть, газ и уголь будут сохранять доминирующее положение в мировом энергобалансе за счет удовлетворения растущего спроса на энергию. ВИЭ будут расти опережающими темпами", - говорится в презентации Минэнерго.
По данным министерства, сбалансированный сценарий мирового энергопотребления предполагает, что к 2050 году будет производиться 25 миллиардов тонн условного топлива (т.у.т.) в год, из них 6,5 миллиарда т.у.т. от газа, еще 5,7 миллиарда придется на уголь, а большая часть в 8,3 миллиарда т.у.т. - на нефть. Возобновляемые источники займут лишь 2,5 миллиарда т.у.т.
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"В сбалансированном сценарии развития мировой спрос на все виды источников энергии вырастет на 23% к 2050 году, в странах Азии, Латинской Америки и Африки прирост составит от 30 до 100%", - отмечается в презентации.
В Минэнерго выделяют также "углеродно-нейтральный" сценарий развития мирового энергопотребления, однако его называют слишком дорогим для мировой экономики и потребителей. Такой план развития потребует роста инвестиций в три раза, до 9 триллионов долларов. При этом предполагается, что при таком сценарии мировое энергопотребление к 2050 году будет на уровне 16,7 миллиарда т.у.т., из них 7 миллиардов придется на ВИЭ.
"Инерционный" сценарий Минэнерго не учитывает уже реализуемые планы по переходу на чистые виды ресурсов, в нем мировое энергопотребление вырастет до 27 миллиардов т.у.т. к 2050 году, большая часть (9,4 миллиарда) придется на нефть, 7,3 миллиарда - на газ, еще 6,3 миллиарда на уголь, и лишь 2,3 миллиарда т.у.т - на ВИЭ, следует из данных со слайда Минэнерго.
 
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