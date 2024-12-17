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Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявили в Госдуме

Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявили в Госдуме - 17.12.2024, ПРАЙМ

Кириллов был неудобной фигурой для Европы и США, заявили в Госдуме

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов представлял собой опасную и неудобную фигуру для Европы и США, так как... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:20+0300

2024-12-17T11:20+0300

2024-12-17T11:20+0300

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов представлял собой опасную и неудобную фигуру для Европы и США, так как обличал бесчеловечные эксперименты, проводимые ВСУ, и указывал на роль Запада в этом, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").По информации Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве сработало взрывное устройство, установленное в самокате, который находился рядом с подъездом дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."На самом деле именно он обличал эти действия — на своих брифингах с доказательствами в руках он рассказывал о бесчеловечных экспериментах ВСУ с использованием химического и бактериологического оружия. И что особенно важно — о роли Запада в этом. Поэтому он и был неудобной и опасной фигурой для Европы, а особенно для США", — отметил Журавлев.

https://1prime.ru/20241217/sk-853625473.html

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россия, ск, госдума