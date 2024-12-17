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В Минэнерго спрогнозировали рост добычи газа в России к 2050 году
В Минэнерго спрогнозировали рост добычи газа в России к 2050 году - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго спрогнозировали рост добычи газа в России к 2050 году
Добыча газа в России к 2050 году планируется на уровне 900 миллиардов кубометров в год, следует из презентации министерства энергетики РФ. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:17+0300
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энергетика
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча газа в России к 2050 году планируется на уровне 900 миллиардов кубометров в год, следует из презентации министерства энергетики РФ. "Образ результата газовой отрасли к 2050 году. Добыча газа – 900 миллиардов кубометров", – отмечается в презентации, составленной в соответствии с проектом Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев. Кроме того, объем производства сжиженного природного газа (СПГ), согласно материалам Минэнерго, к 2050 году может превысить 140 миллионов тонн в год. Добыча же нефти, как ожидается, перешагнет порог в 540 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20241216/gaz-853616790.html
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россия, газ
В Минэнерго спрогнозировали рост добычи газа в России к 2050 году
Минэнерго: добыча газа в РФ к 2050 году может достичь 900 млрд кубометров в год
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Добыча газа в России к 2050 году планируется на уровне 900 миллиардов кубометров в год, следует из презентации министерства энергетики РФ.
"Образ результата газовой отрасли к 2050 году. Добыча газа – 900 миллиардов кубометров", – отмечается в презентации, составленной в соответствии с проектом Энергостратегии до 2050 года, которую представил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев.
Кроме того, объем производства сжиженного природного газа (СПГ), согласно материалам Минэнерго, к 2050 году может превысить 140 миллионов тонн в год. Добыча же нефти, как ожидается, перешагнет порог в 540 миллионов тонн.
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