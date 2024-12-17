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Эксперт предупредил Молдавию о риске потери российского газа - 17.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241217/gaz-853637362.html
Эксперт предупредил Молдавию о риске потери российского газа
Эксперт предупредил Молдавию о риске потери российского газа - 17.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредил Молдавию о риске потери российского газа
Молдова сталкивается с высоким риском утраты российского газа, однако дальнейшие события зависят от соглашений между Россией, Украиной и Европейскими... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T17:26+0300
2024-12-17T17:26+0300
энергетика
россия
молдавия
газ
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Молдова сталкивается с высоким риском утраты российского газа, однако дальнейшие события зависят от соглашений между Россией, Украиной и Европейскими государствами касательно транзита. Такую точку зрения высказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, в интервью РИА Новости."Риск (потерять российский газ – ред.) для Молдавии велик. Она оказывается заложником ситуации – отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Молдавия ждет решения конфликта внутри этих трех игроков. Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами", - подчеркнул он.Юшков также напомнил о словах премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее заявлял, что после завершения контракта с "Газпромом" 31 декабря Украина готова принимать газ на транзит, исключая российский. "Тем не менее, речь идет не о самом происхождении газа, а о юридической стороне вопроса. Если газ принадлежит европейцам, то тогда Украина готова сотрудничать", - добавил эксперт.По его мнению, Киев в настоящее время оказывает давление на европейские страны: если они не будут переоформлять газ и не достигнут договоренности о транзите, поставки могут быть прекращены. Украина желает, чтобы европейские компании подписали дополнительные соглашения с "Газпромом" и перенесли точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. При этом по территории Украины будет перемещаться газ, который юридически принадлежит европейцам, подчеркнул Юшков.Если Молдова заключит с "Газпромом" договор о переносе точки сдачи-приемки, это не обязательно приведет к изменению объемов на южном маршруте - "Турецком потоке", откуда газ может быть реверсирован через Трансбалканский коридор, добавил он.В настоящее время российский газ поступает в Европу двумя основными маршрутами. Первый — газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока" и проходит через Болгарию и Сербию. Болгария, прекратившая прямые закупки российского газа, получает его дальше в Румынию, Грецию и Северную Македонию, тогда как из Сербии газ идет на внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, а также в Венгрию.Второй маршрут — украинский. По нему газ получают Словакия и Молдова (в Приднестровье), далее часть газа идет в Австрию и Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачивается примерно равное количество – 14-15 миллиардов кубометров российского газа. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев уже неоднократно заявлял о намерениях его не продлевать.
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россия, молдавия, газ
Энергетика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Газ
17:26 17.12.2024
 
Эксперт предупредил Молдавию о риске потери российского газа

Аналитик Юшков назвал риск потери российского газа для Молдавии великим

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Молдова сталкивается с высоким риском утраты российского газа, однако дальнейшие события зависят от соглашений между Россией, Украиной и Европейскими государствами касательно транзита. Такую точку зрения высказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, в интервью РИА Новости.
"Риск (потерять российский газ – ред.) для Молдавии велик. Она оказывается заложником ситуации – отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Молдавия ждет решения конфликта внутри этих трех игроков. Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами", - подчеркнул он.
Юшков также напомнил о словах премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее заявлял, что после завершения контракта с "Газпромом" 31 декабря Украина готова принимать газ на транзит, исключая российский. "Тем не менее, речь идет не о самом происхождении газа, а о юридической стороне вопроса. Если газ принадлежит европейцам, то тогда Украина готова сотрудничать", - добавил эксперт.
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По его мнению, Киев в настоящее время оказывает давление на европейские страны: если они не будут переоформлять газ и не достигнут договоренности о транзите, поставки могут быть прекращены. Украина желает, чтобы европейские компании подписали дополнительные соглашения с "Газпромом" и перенесли точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. При этом по территории Украины будет перемещаться газ, который юридически принадлежит европейцам, подчеркнул Юшков.
Если Молдова заключит с "Газпромом" договор о переносе точки сдачи-приемки, это не обязательно приведет к изменению объемов на южном маршруте - "Турецком потоке", откуда газ может быть реверсирован через Трансбалканский коридор, добавил он.
В настоящее время российский газ поступает в Европу двумя основными маршрутами. Первый — газопровод "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока" и проходит через Болгарию и Сербию. Болгария, прекратившая прямые закупки российского газа, получает его дальше в Румынию, Грецию и Северную Македонию, тогда как из Сербии газ идет на внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину, а также в Венгрию.
Второй маршрут — украинский. По нему газ получают Словакия и Молдова (в Приднестровье), далее часть газа идет в Австрию и Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачивается примерно равное количество – 14-15 миллиардов кубометров российского газа. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев уже неоднократно заявлял о намерениях его не продлевать.
 
ЭнергетикаРОССИЯМОЛДАВИЯГаз
 
 
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