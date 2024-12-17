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В Европе придумали, как обойтись без транзита газа через Украину - 17.12.2024, ПРАЙМ
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В Европе придумали, как обойтись без транзита газа через Украину
В Европе придумали, как обойтись без транзита газа через Украину - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Европе придумали, как обойтись без транзита газа через Украину
Европейский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas готов превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T19:27+0300
2024-12-17T19:27+0300
экономика
европа
enagas
транзит газа через украину
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Европейский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas готов превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения транзита газа через Украину, заявил генеральный директор компании Артуро Гонсало. "Мы делали это недавно и можем сделать снова", – отметил Гонсало в интервью агентству Bloomberg. По его словам, компания способна отправлять еще больше топлива соседним странам как по трубопроводам, так и через реэкспорт СПГ. На фоне опасений по поводу перебоев поставок газа зимой европейские газовые фьючерсы в прошлом месяце достигли максимального уровня за год. Однако Европа находится в более стабильной ситуации по сравнению с 2022 годом, несмотря на стремительное сокращение запасов, пишет издание. Enagas соединена трубопроводами с крупнейшим поставщиком – Алжиром, а также принимает партии СПГ через семь терминалов на атлантическом и средиземноморском побережьях Испании. В 2023 году компания экспортировала рекордные 4,6 миллиарда кубометров газа по трубопроводам и около 2 миллиардов кубометров через реэкспорт СПГ в страны, такие как Италия. При этом, отмечается, что текущие возможности Enagas значительно превышают эти объемы. Ранее сообщалось, что Россия за пять месяцев 2024 года стала второй по величине поставок газа в Испанию. Согласно данным Enagas, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-часа (ГВт/ч) СПГ, около 22,5% от общего количества. Первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 19,4%. В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
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европа, enagas, транзит газа через украину
Экономика, ЕВРОПА, Enagas, транзит газа через Украину
19:27 17.12.2024
 
В Европе придумали, как обойтись без транзита газа через Украину

Enagas может увеличить поставки газа в случае остановки транзита через Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Европейский оператор терминалов сжиженного природного газа (СПГ) Enagas готов превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения транзита газа через Украину, заявил генеральный директор компании Артуро Гонсало.
"Мы делали это недавно и можем сделать снова", – отметил Гонсало в интервью агентству Bloomberg. По его словам, компания способна отправлять еще больше топлива соседним странам как по трубопроводам, так и через реэкспорт СПГ.
На фоне опасений по поводу перебоев поставок газа зимой европейские газовые фьючерсы в прошлом месяце достигли максимального уровня за год. Однако Европа находится в более стабильной ситуации по сравнению с 2022 годом, несмотря на стремительное сокращение запасов, пишет издание.
Enagas соединена трубопроводами с крупнейшим поставщиком – Алжиром, а также принимает партии СПГ через семь терминалов на атлантическом и средиземноморском побережьях Испании. В 2023 году компания экспортировала рекордные 4,6 миллиарда кубометров газа по трубопроводам и около 2 миллиардов кубометров через реэкспорт СПГ в страны, такие как Италия. При этом, отмечается, что текущие возможности Enagas значительно превышают эти объемы.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
В Европе снизились цены на газ
Вчера, 20:41
Ранее сообщалось, что Россия за пять месяцев 2024 года стала второй по величине поставок газа в Испанию. Согласно данным Enagas, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-часа (ГВт/ч) СПГ, около 22,5% от общего количества. Первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 19,4%.
В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
 
ЭкономикаЕВРОПАEnagasтранзит газа через Украину
 
 
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