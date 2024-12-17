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В Европе подскочили цены на газ

В Европе подскочили цены на газ - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Европе подскочили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 4% – до 456 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника выросли на 4% – до 456 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 443 доллара (+1,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 432,8 доллара (-1%), ценовой максимум – 458,1 доллара (+4,8%). Последние фьючерсы торговались по 456,4 доллара (+4,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 437,3 доллара за тысячу кубометров. "Цены на газ в Европе немного растут на этой неделе, откликаясь таким образом на осложнение погодных условий и снижение дневных и ночных температур. В целом картина с котировками смотрится умеренной в связи с активно работающим сезонным фактором, когда зимой отбор топлива из ПХГ быстро растет", – прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Этот драйвер будет диктовать рынку условия до марта, а затем котировки плавно пойдут вниз – до момента, пока ЕС не начнет активно закупать газ в хранилища, добавил он. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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