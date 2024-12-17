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В Израиле сообщили о вероятности скорого заключения сделки по Газе

В Израиле сообщили о вероятности скорого заключения сделки по Газе - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Израиле сообщили о вероятности скорого заключения сделки по Газе

Существует высокая вероятность, что в ближайшие дни будет заключена сделка по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, передал РИА Новости... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T20:12+0300

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политика

израиль

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сделка

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Существует высокая вероятность, что в ближайшие дни будет заключена сделка по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, передал РИА Новости источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.В частности, в офисе премьер-министра сообщили: "Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни".Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац отметил, что на текущий момент Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников в Газе.

https://1prime.ru/20241216/izrail-853597178.html

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израиль, хамас, сделка