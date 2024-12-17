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Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям - 17.12.2024, ПРАЙМ
Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табака и | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:15+0300
2024-12-17T14:28+0300
россия
госдума
продажа вейпов
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табака и никотинсодержащей продукции детям. Законопроект был внесен в палату группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ. Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Володин ранее отмечал, что поправки направлены на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьёзным заболеваниям. Он отмечал, что результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. Так, по его данным, за прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год.
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россия, госдума, продажа вейпов
РОССИЯ, Госдума, продажа вейпов
14:15 17.12.2024 (обновлено: 14:28 17.12.2024)
 
Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

ГД приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу вейпов детям

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСистема нагревания IQOS
Система нагревания IQOS - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу табака и никотинсодержащей продукции детям.
Законопроект был внесен в палату группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ.
Законопроектом предлагается установить, что розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Володин ранее отмечал, что поправки направлены на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. По его словам, речь идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьёзным заболеваниям. Он отмечал, что результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. Так, по его данным, за прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2024
В Госдуме рассмотрят проекты о защите детей от потребления вейпов
15 декабря, 10:53
 
РОССИЯГосдумапродажа вейпов
 
 
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