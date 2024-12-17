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В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов разработал законопроект, о введении административного штрафа до 100 тысяч рублей за дарение алкогольной и... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:26+0300
2024-12-17T14:26+0300
2024-12-17T14:26+0300
госдума
лдпр
алкоголь
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов разработал законопроект, о введении административного штрафа до 100 тысяч рублей за дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале. "Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 тысяч рублей", - сказано в документе. По мнению автора идеи, вместо спиртного следует делать полезные подарки: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями, все то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие. Цель законопроекта - сократить употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции гражданами России и отказаться от подарков, которые могут причинить вред организму человека. Алкоголь и спиртосодержащие напитки являются ядами, которые могут привести к серьезным заболеваниям или гибели человека, поясняется в документе.
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госдума, лдпр, алкоголь
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Депутат Свинцов предложил ввести штрафы до 100 тысяч за дарение алкоголя
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов разработал законопроект, о введении административного штрафа до 100 тысяч рублей за дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.
"Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - 100 тысяч рублей", - сказано в документе.
По мнению автора идеи, вместо спиртного следует делать полезные подарки: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, полезные продукты питания, цветы, детские игрушки, товары для дома, сувениры, сделанные своими руками, связанные с общими воспоминаниями, все то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие.
Цель законопроекта - сократить употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции гражданами России и отказаться от подарков, которые могут причинить вред организму человека. Алкоголь и спиртосодержащие напитки являются ядами, которые могут привести к серьезным заболеваниям или гибели человека, поясняется в документе.
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