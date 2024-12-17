https://1prime.ru/20241217/gosduma-853633575.html

Госдума приняла закон о регуляторных контрактах в сфере газоснабжения

Госдума приняла закон о регуляторных контрактах в сфере газоснабжения - 17.12.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о регуляторных контрактах в сфере газоснабжения

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий правовые основы для применения с 1 января 2025 года регуляторных контрактов в сфере... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T14:31+0300

2024-12-17T14:31+0300

2024-12-17T14:32+0300

энергетика

россия

госдума

газоснабжение

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg

МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий правовые основы для применения с 1 января 2025 года регуляторных контрактов в сфере газоснабжения. Документ вводит возможность регулирования тарифов на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям на основе соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности в области газоснабжения (регуляторных контрактов). Такое соглашение заключается между Федеральной антимонопольной службой (ФАС), высшим исполнительным органом субъекта Федерации и газораспределительной организацией (ГРО) на срок не менее трех и не более десяти лет в порядке, установленном кабмином РФ. Новым законом определяются существенные условия, которые должно содержать такое соглашение. К ним, в частности, отнесены перечень мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и их объектов, перечень источников их финансирования и порядок контроля за выполнением этих мероприятий. В соглашении также должно быть прописано обязательство субъекта РФ утвердить региональную программу газификации, включающую источники и объемы финансирования таких мероприятий. К существенным условиям также отнесены обязательства ГРО выполнить соответствующие мероприятия в объемах и сроки, предусмотренные такой программой, и обязательство ФАС учитывать при установлении тарифов на транспортировку газа расходы ГРО на реализацию этих мероприятий. Регуляторный контракт - это один из инструментов долгосрочного тарифного регулирования и правовой механизм гарантий инвестиционной деятельности. На нормативном уровне такие контракты уже предусмотрены в сферах электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Согласно пояснительной записке, введение института регуляторных контрактов в газоснабжении позволит ускорить газификацию за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации. С 2019 года регуляторные контракты в сфере газоснабжения уже заключены в ряде регионов, в том числе во Владимирской, Тюменской, Ростовской областях, в Пермском крае, в Башкирии и Татарстане. Они позволили привлечь дополнительные источники финансирования для газификации. Для продолжения работы необходимо создать правовые основы применения таких контрактов, отмечается в пояснительной записке.

https://1prime.ru/20240408/gaz-847202775.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, газоснабжение