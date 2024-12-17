https://1prime.ru/20241217/gosduma-853634300.html
В России усилили госконтроль за оборотом драгметаллов и драгкамней
В России усилили госконтроль за оборотом драгметаллов и драгкамней - 17.12.2024, ПРАЙМ
В России усилили госконтроль за оборотом драгметаллов и драгкамней
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:55+0300
2024-12-17T14:55+0300
2024-12-17T14:55+0300
россия
госдума
драгметаллы
драгоценные камни
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в России. Согласно закону, правительство РФ будет определять, какие операции с драгоценными металлами и камнями могут осуществляться при условии подтверждения их характеристик требованиям документов по стандартизации. Порядок подтверждения этих характеристик установит Минфин. Подтверждать характеристики драгметаллов будет Федеральная пробирная палата (ФПП), а также аккредитованные юрлица и индивидуальные предприниматели, а классификационные характеристики драгкамней – ФПП, Гохран и судебно-экспертные учреждения Минюста России. За подтверждение ФПП характеристик драгоценных металлов и камней будет взиматься госпошлина, установленная в Налоговом кодексе. Размер платы за подтверждение юрлицами и ИП характеристик драгоценных металлов будет устанавливаться договором, а за подтверждение Гохраном и подведомственными Минюсту учреждениями классификационных характеристик драгоценных камней - правительством РФ. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Драгоценные металлы и драгоценные камни, характеристики которых определены до этого дня, могут обращаться без процедуры их подтверждения. Но при этом информация о таких драгоценных металлах и камнях, а также о подтверждающих их характеристики документах должна содержаться в государственной интегрированной информационной системе по контролю за оборотом такой продукции и изделий из нее. В настоящее время сертификацией драгоценных камней в РФ занимаются частные геммологические лаборатории. При этом критерии их деятельности на законодательном уровне не установлены. В связи с этим возникают ситуации, когда присваиваемые характеристики одних и тех же драгоценных камней отличаются при сертификации в разных частных лабораториях. Таким образом, происходит преднамеренное завышение или занижение характеристик драгоценных камней и легализация таких неучтенных камней на внутреннем рынке, что наносит ущерб экономической безопасности РФ, следует из пояснительной записки. Так, объем ежегодного оборота бриллиантов на территории РФ составляет порядка 420 тысяч карат, при этом около 200 тысяч карат находятся на рынке нелегально. Аналогичная ситуация ранее была выявлена и в сфере драгоценных металлов, отмечается в записке.
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россия, госдума, драгметаллы, драгоценные камни
РОССИЯ, Госдума, драгметаллы, Драгоценные камни
В России усилили госконтроль за оборотом драгметаллов и драгкамней
Госдума усилила госконтроль за оборотом драгметаллов и драгкамней в России
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в России.
Согласно закону, правительство РФ будет определять, какие операции с драгоценными металлами и камнями могут осуществляться при условии подтверждения их характеристик требованиям документов по стандартизации. Порядок подтверждения этих характеристик установит Минфин.
Подтверждать характеристики драгметаллов будет Федеральная пробирная палата (ФПП), а также аккредитованные юрлица и индивидуальные предприниматели, а классификационные характеристики драгкамней – ФПП, Гохран и судебно-экспертные учреждения Минюста России.
За подтверждение ФПП характеристик драгоценных металлов и камней будет взиматься госпошлина, установленная в Налоговом кодексе. Размер платы за подтверждение юрлицами и ИП характеристик драгоценных металлов будет устанавливаться договором, а за подтверждение Гохраном и подведомственными Минюсту учреждениями классификационных характеристик драгоценных камней - правительством РФ.
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Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Драгоценные металлы и драгоценные камни, характеристики которых определены до этого дня, могут обращаться без процедуры их подтверждения. Но при этом информация о таких драгоценных металлах и камнях, а также о подтверждающих их характеристики документах должна содержаться в государственной интегрированной информационной системе по контролю за оборотом такой продукции и изделий из нее.
В настоящее время сертификацией драгоценных камней в РФ занимаются частные геммологические лаборатории. При этом критерии их деятельности на законодательном уровне не установлены. В связи с этим возникают ситуации, когда присваиваемые характеристики одних и тех же драгоценных камней отличаются при сертификации в разных частных лабораториях.
Таким образом, происходит преднамеренное завышение или занижение характеристик драгоценных камней и легализация таких неучтенных камней на внутреннем рынке, что наносит ущерб экономической безопасности РФ, следует из пояснительной записки. Так, объем ежегодного оборота бриллиантов на территории РФ составляет порядка 420 тысяч карат, при этом около 200 тысяч карат находятся на рынке нелегально. Аналогичная ситуация ранее была выявлена и в сфере драгоценных металлов, отмечается в записке.