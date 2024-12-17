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В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях

В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях - 17.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой федеральной информационной системы (ЕФИС) о землях сельского хозяйства. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T15:43+0300

2024-12-17T15:43+0300

2024-12-17T15:43+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой федеральной информационной системы (ЕФИС) о землях сельского хозяйства. Система будет содержать информацию о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий; о расположенных на них объектах недвижимости; о кадастровой стоимости участков, входящих в состав таких земель; о сельхозугодьях; о размере и состоянии земель, их местоположении, границах и правообладателях. В ЕФИС будут включаться и сведения о результатах госмониторинга и земельного контроля (надзора), о сельхозстраховании, мелиорации, рекультивации, консервации земель и используемой сельхозтехнике. Информацию в эту систему будут представлять федеральные, региональные и местные органы власти и их подведомственные организации, а с 1 марта 2026 года - также правообладатели земельных участков при наличии у них такой информации. Информация из ЕФИС будет общедоступной, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральными законами. А картографической основой ЕФИС станет единая электронная картографическая основа, которая создается и обновляется в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На ней воспроизводятся границы сельхозугодий и иных земель сельхозназначения. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 марта 2026 года при ввозе в РФ и вывозе из нее семян сельхозрастений будет проводиться анализ на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов. В случае выявления таких организмов собственники или владельцы семян обязаны будут их уничтожить в присутствии должностного лица Россельхознадзора.

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россия, госдума