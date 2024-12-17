https://1prime.ru/20241217/gosduma-853635429.html
В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях
В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой федеральной информационной системы (ЕФИС) о землях сельского хозяйства. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:43+0300
2024-12-17T15:43+0300
2024-12-17T15:43+0300
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой федеральной информационной системы (ЕФИС) о землях сельского хозяйства. Система будет содержать информацию о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий; о расположенных на них объектах недвижимости; о кадастровой стоимости участков, входящих в состав таких земель; о сельхозугодьях; о размере и состоянии земель, их местоположении, границах и правообладателях. В ЕФИС будут включаться и сведения о результатах госмониторинга и земельного контроля (надзора), о сельхозстраховании, мелиорации, рекультивации, консервации земель и используемой сельхозтехнике. Информацию в эту систему будут представлять федеральные, региональные и местные органы власти и их подведомственные организации, а с 1 марта 2026 года - также правообладатели земельных участков при наличии у них такой информации. Информация из ЕФИС будет общедоступной, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральными законами. А картографической основой ЕФИС станет единая электронная картографическая основа, которая создается и обновляется в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На ней воспроизводятся границы сельхозугодий и иных земель сельхозназначения. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 марта 2026 года при ввозе в РФ и вывозе из нее семян сельхозрастений будет проводиться анализ на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов. В случае выявления таких организмов собственники или владельцы семян обязаны будут их уничтожить в присутствии должностного лица Россельхознадзора.
https://1prime.ru/20240823/polsha-851081743.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
В Госдуме одобрили создание единой госинформсистемы о сельхозземлях
Госдума приняла закон о создании единой госинформсистемы о сельхозземлях
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании единой федеральной информационной системы (ЕФИС) о землях сельского хозяйства.
Система будет содержать информацию о землях сельхозназначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий; о расположенных на них объектах недвижимости; о кадастровой стоимости участков, входящих в состав таких земель; о сельхозугодьях; о размере и состоянии земель, их местоположении, границах и правообладателях.
В ЕФИС будут включаться и сведения о результатах госмониторинга и земельного контроля (надзора), о сельхозстраховании, мелиорации, рекультивации, консервации земель и используемой сельхозтехнике.
Польские фермеры опасаются, что ЕС потратит аграрный бюджет на Украину
Информацию в эту систему будут представлять федеральные, региональные и местные органы власти и их подведомственные организации, а с 1 марта 2026 года - также правообладатели земельных участков при наличии у них такой информации.
Информация из ЕФИС будет общедоступной, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральными законами. А картографической основой ЕФИС станет единая электронная картографическая основа, которая создается и обновляется в соответствии с законодательством о геодезии и картографии. На ней воспроизводятся границы сельхозугодий и иных земель сельхозназначения.
Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 марта 2026 года при ввозе в РФ и вывозе из нее семян сельхозрастений будет проводиться анализ на наличие в них генно-инженерно-модифицированных организмов. В случае выявления таких организмов собственники или владельцы семян обязаны будут их уничтожить в присутствии должностного лица Россельхознадзора.