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Госдума усилила контроль ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций
Госдума усилила контроль ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций - 17.12.2024, ПРАЙМ
Госдума усилила контроль ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации с 1 сентября 2025 года согласовывать с Федеральной... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:51+0300
2024-12-17T15:51+0300
2024-12-17T15:51+0300
россия
госдума
фас рф
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации с 1 сентября 2025 года согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) любую покупку активов конкурентов независимо от их стоимости. Документ направлен на усиление антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации, которые совершаются крупными финансовыми организациями в отношении своих конкурентов. Необходимые изменения вносятся в статью 29 закона "О защите конкуренции". Сейчас эта статья предусматривает получение предварительного согласия ФАС на совершение таких сделок в случае, если стоимость приобретаемых активов финансовой организации превышает величину, установленную правительством по согласованию с Банком России или самостоятельно. Для банков эта величина сейчас составляет 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций - 3 миллиарда, для лизинговых компаний - 8 миллиардов, для НПФ - 2 миллиарда, для организаторов торговли - 1 миллиард. Для кредитных потребкооперативов и обществ взаимного страхования этот лимит установлен на уровне 500 миллионов рублей; для страховых медорганизаций – 100 миллионов; для других страховых и клиринговых организаций, страховых брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, спецдепозитариев, ломбардов - 200 миллионов рублей. Новый закон обязывает финансовые организации, стоимость активов которых (суммарная стоимость активов финорганизаций, входящих в одну группу лиц), превысит такие пороги, получать предварительное согласие ФАС на сделки по покупке активов конкурентов вне зависимости от их стоимости. Это касается и лизинговых компаний. Такой подход, согласно пояснительной записке, позволит точечно контролировать сделки, которые могут ограничивать конкуренцию на соответствующем рынке. В заключениях комитетов Госдумы по финансовому рынку и по защите конкуренции отмечается, что по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшие банки наращивали объем корпоративного и розничного кредитования интенсивнее остального рынка. В результате концентрация активов сектора достигла рекордного уровня: 79% приходится на 10 крупнейших банков. Усиление одних и ослабление других игроков может повлиять на качество и стоимость финансовых услуг. Предлагаемые изменения способны сдержать дальнейшую монополизацию финансового рынка и защитить остальных участников от злоупотреблений, считают комитеты.
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россия, госдума, фас рф
Госдума усилила контроль ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций
ГД одобрила усиление контроля ФАС за сделками крупных банков и финорганизаций
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий крупные банки и другие финансовые организации с 1 сентября 2025 года согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) любую покупку активов конкурентов независимо от их стоимости.
Документ направлен на усиление антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации, которые совершаются крупными финансовыми организациями в отношении своих конкурентов. Необходимые изменения вносятся в статью 29 закона "О защите конкуренции".
Сейчас эта статья предусматривает получение предварительного согласия ФАС на совершение таких сделок в случае, если стоимость приобретаемых активов финансовой организации превышает величину, установленную правительством по согласованию с Банком России или самостоятельно.
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Для банков эта величина сейчас составляет 29 миллиардов рублей, для микрофинансовых организаций - 3 миллиарда, для лизинговых компаний - 8 миллиардов, для НПФ - 2 миллиарда, для организаторов торговли - 1 миллиард. Для кредитных потребкооперативов и обществ взаимного страхования этот лимит установлен на уровне 500 миллионов рублей; для страховых медорганизаций – 100 миллионов; для других страховых и клиринговых организаций, страховых брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, спецдепозитариев, ломбардов - 200 миллионов рублей.
Новый закон обязывает финансовые организации, стоимость активов которых (суммарная стоимость активов финорганизаций, входящих в одну группу лиц), превысит такие пороги, получать предварительное согласие ФАС на сделки по покупке активов конкурентов вне зависимости от их стоимости. Это касается и лизинговых компаний. Такой подход, согласно пояснительной записке, позволит точечно контролировать сделки, которые могут ограничивать конкуренцию на соответствующем рынке.
В заключениях комитетов Госдумы по финансовому рынку и по защите конкуренции отмечается, что по итогам первого полугодия 2024 года крупнейшие банки наращивали объем корпоративного и розничного кредитования интенсивнее остального рынка. В результате концентрация активов сектора достигла рекордного уровня: 79% приходится на 10 крупнейших банков. Усиление одних и ослабление других игроков может повлиять на качество и стоимость финансовых услуг. Предлагаемые изменения способны сдержать дальнейшую монополизацию финансового рынка и защитить остальных участников от злоупотреблений, считают комитеты.