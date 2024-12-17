https://1prime.ru/20241217/gosoboronzakaz-853631727.html

В России ужесточили контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу

В России ужесточили контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу - 17.12.2024, ПРАЙМ

В России ужесточили контроль за ценами на продукцию по гособоронзаказу

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление контроля за ценами на продукцию, произведенную по государственному оборонному заказу. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T13:36+0300

2024-12-17T13:36+0300

2024-12-17T13:36+0300

россия

госдума

гособоронзаказ

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на усиление контроля за ценами на продукцию, произведенную по государственному оборонному заказу. Документ дает Федеральному казначейству (ФК) полномочие вести автоматизированный мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Мониторинг проводится для выявления рисков завышения цен госконтрактов на поставку вооружения, военной и спецтехники, заключенных Минобороны РФ, а также контрактов, заключенных в целях их исполнения. При этом Минобороны предоставит ФК доступ к содержащейся в единой информационной системе гособоронзаказа информации в порядке, согласованном министерством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Росфинмониторингом. Особенности предоставления Федеральному казначейству такой информации установит правительство РФ. А Промсвязьбанк как опорный банк ОПК будет представлять в "Электронный бюджет" информацию и документы, касающиеся счетов исполнителей и головных исполнителей гособоронзаказа и расчетов по ним, участников таких расчетов, исполненных распоряжений и документов, на основании которых они составлены. В случаях, когда распоряжение составлено на основании ранее переданных банком в эту систему документов, повторно их представлять не потребуется. Но Промсвязьбанк в подобном случае должен уведомить об этом Федеральное казначейство, указав их реквизиты и дату представления. Порядок, состав и формат представления такой информации и документов определит Банк России по согласованию с ФК. Законом также предусмотрено, что в договор о банковском сопровождении должно включаться условие о согласии соответствующего клиента на предоставление Промсвязьбанком информации Федеральному казначейству и в систему "Электронный бюджет". Помимо этого, при наличии информации о рисках неисполнения или ненадлежащего исполнения госконтракта, необоснованного завышения цены на продукцию по гособоронзаказу Росфинмониторинг будет информировать об этом Федеральную антимонопольную службу и Федеральное казначейство. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. Его принятие позволит повысить эффективность бюджетных расходов и "прозрачность финансовых потоков кооперации головных исполнителей", пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Липаев.

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россия, госдума, гособоронзаказ