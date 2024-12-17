https://1prime.ru/20241217/gossektor-853631982.html
Российский госсектор на треть сократил закупки отечественного софта
Российский госсектор на треть сократил закупки отечественного софта - 17.12.2024, ПРАЙМ
Российский госсектор на треть сократил закупки отечественного софта
В 2024 году российский государственный сектор сократил расходы на закупку отечественного программного обеспечения (ПО) на 36 процентов в сравнении с 2023 годом. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T13:45+0300
2024-12-17T13:45+0300
2024-12-17T13:45+0300
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госсектор
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В 2024 году российский государственный сектор сократил расходы на закупку отечественного программного обеспечения (ПО) на 36 процентов в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование "РТС-тендера".Отмечается, что речь идет о компаниях с государственным участием и государственных органах.Так, общие расходы составили 196 миллиардов рублей, из которых 144 миллиарда пришлись на учреждения и ведомства, а 52 миллиарда — на компании. Число заказчиков уменьшилось на 23 процента, составив 14,1 тысячи.Также снизился интерес к российскому программному обеспечению: госзаказчики подали на 31 процент меньше заявок, чем в прошлом году (всего 36 тысяч). В денежном эквиваленте максимальные суммы запрашиваемых контрактов упали на 20 процентов, составив 225,8 миллиарда рублей.Эксперты предполагают, что снижение расходов может быть связано с удовлетворением основных потребностей в предыдущие годы или с тем, что часть конкурсов проводилась в закрытом формате.
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россия, госсектор, софт
Российский госсектор на треть сократил закупки отечественного софта
"Ведомости": госсектор на треть сократил закупки отечественного софта
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ.
В 2024 году российский государственный сектор сократил расходы на закупку отечественного программного обеспечения (ПО) на 36 процентов в сравнении с 2023 годом. Об этом сообщает
издание "Ведомости" со ссылкой на исследование "РТС-тендера".
Отмечается, что речь идет о компаниях с государственным участием и государственных органах.
Так, общие расходы составили 196 миллиардов рублей, из которых 144 миллиарда пришлись на учреждения и ведомства, а 52 миллиарда — на компании. Число заказчиков уменьшилось на 23 процента, составив 14,1 тысячи.
Также снизился интерес к российскому программному обеспечению: госзаказчики подали на 31 процент меньше заявок, чем в прошлом году (всего 36 тысяч). В денежном эквиваленте максимальные суммы запрашиваемых контрактов упали на 20 процентов, составив 225,8 миллиарда рублей.
Эксперты предполагают, что снижение расходов может быть связано с удовлетворением основных потребностей в предыдущие годы или с тем, что часть конкурсов проводилась в закрытом формате.
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