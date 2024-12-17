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Гознак открывает новое направление для стартапов - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Гознак открывает новое направление для стартапов
Гознак открывает новое направление для стартапов - 17.12.2024, ПРАЙМ
Гознак открывает новое направление для стартапов
Крайний срок подачи заявок на участие в новом сезоне программы Гознака Goznak Startup Lab для разработчиков перспективных технологических решений — 25 декабря. | 17.12.2024, ПРАЙМ
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гознак
бизнес
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Крайний срок подачи заявок на участие в новом сезоне программы Гознака Goznak Startup Lab для разработчиков перспективных технологических решений — 25 декабря.Цель стартовавшей в сентябре программы – совместное создание и вывод на рынок новых продуктов. На текущий момент подано более 150 заявок, часть из которых уже прошли технологическую и бизнес-экспертизу и готовы перейти на следующий этап построения партнерских отношений с Гознаком.Goznak Startup Lab открывает новое направление для поиска продуктов в финансовой отрасли — цифровые решения для использования платежных инструментов, а именно моментальные платежи, сервисы для рынка CBDC, открытые финансы (open finance), создание открытых API, аccount to account платежи.Кроме того, было расширено направление по поиску решений с использованием искусственного интеллекта, добавлены запросы на решения для поиска и анализа информации в текстовых документах и сервисы с применением искусственного интеллекта для дизайна продукции.Всего на данный момент в программе Goznak Startup Lab открыто 7 актуальных направлений:● Печатная электроника;● B2B-решения с применением искусственного интеллекта;● Новые виды бумаги и упаковки;● Новые материалы и технологии для рынка бумаги и упаковки;● Продукты, сделанные на основе биоразлагаемых компонентов;● Биомедицина и MedTech;● Цифровые решения для использования платежных инструментов.Участники программы получат доступ к эксклюзивной клиентской базе и заказчикам компании, а также доступ к технологиям Гознака для разработки и прототипирования продукта. Кроме того, в случае успешного прохождения проектного комитета у резидентов будет возможность привлечь инвестиции, масштабировать бизнес и усилить свои позиции на рынке.По итогам программы, с каждой командой, прошедшей отбор, будет выстроена индивидуальная стратегия развития и дальнейшего сотрудничества с Гознаком.
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гознак, бизнес
Гознак, Бизнес
14:10 17.12.2024
 
Гознак открывает новое направление для стартапов

Гознак открывает направление для стартапов в рамках программы Goznak Startup Lab

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании АО "Гознак" в Москве
Вывеска на здании АО Гознак в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Крайний срок подачи заявок на участие в новом сезоне программы Гознака Goznak Startup Lab для разработчиков перспективных технологических решений — 25 декабря.
Цель стартовавшей в сентябре программы – совместное создание и вывод на рынок новых продуктов. На текущий момент подано более 150 заявок, часть из которых уже прошли технологическую и бизнес-экспертизу и готовы перейти на следующий этап построения партнерских отношений с Гознаком.
Goznak Startup Lab открывает новое направление для поиска продуктов в финансовой отрасли — цифровые решения для использования платежных инструментов, а именно моментальные платежи, сервисы для рынка CBDC, открытые финансы (open finance), создание открытых API, аccount to account платежи.
Кроме того, было расширено направление по поиску решений с использованием искусственного интеллекта, добавлены запросы на решения для поиска и анализа информации в текстовых документах и сервисы с применением искусственного интеллекта для дизайна продукции.
Всего на данный момент в программе Goznak Startup Lab открыто 7 актуальных направлений:
● Печатная электроника;
● B2B-решения с применением искусственного интеллекта;
● Новые виды бумаги и упаковки;
● Новые материалы и технологии для рынка бумаги и упаковки;
● Продукты, сделанные на основе биоразлагаемых компонентов;
● Биомедицина и MedTech;
● Цифровые решения для использования платежных инструментов.
Участники программы получат доступ к эксклюзивной клиентской базе и заказчикам компании, а также доступ к технологиям Гознака для разработки и прототипирования продукта. Кроме того, в случае успешного прохождения проектного комитета у резидентов будет возможность привлечь инвестиции, масштабировать бизнес и усилить свои позиции на рынке.
По итогам программы, с каждой командой, прошедшей отбор, будет выстроена индивидуальная стратегия развития и дальнейшего сотрудничества с Гознаком.
 
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