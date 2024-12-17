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Госдума разрешила выводить дивиденды с ИИС-III на другие счета
Госдума разрешила выводить дивиденды с ИИС-III на другие счета - 17.12.2024, ПРАЙМ
Госдума разрешила выводить дивиденды с ИИС-III на другие счета
Госдума приняла закон, разрешающий выводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) на другие счета. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:48+0300
2024-12-17T12:48+0300
2024-12-17T12:48+0300
россия
госдума
иис-iii
дивиденды
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий выводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) на другие счета. Действующее законодательство запрещает перечислять дивиденды и купоны по ценным бумагам с ИИС-III на другие счета. Новый закон снимает это ограничение в отношении дивидендов. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования. Президент России Владимир Путин 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" предложил дать возможность частным инвесторам выбирать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на ИИС, чтобы граждане могли в любое время использовать полученный доход по своему усмотрению. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в мае на конференции "Российский фондовый рынок 2024" заявила о готовности регулятора обсудить возможность зачисления дивидендов и купонов по бумагам, учитываемым на ИИС-III, на другие счета. Это позволит сделать ИИС-III более привлекательными, говорила она. Минфин изначально не был готов поддержать эту инициативу, а в декабре замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что речь может идти только о дивидендах, поскольку для купонов по облигациям действует налоговый вычет. ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше россияне могли открыть ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС. Теперь законом предусмотрен новый, третий тип, ИИС - с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. Ранее открытые счета первых двух типов продолжают действовать, но открыть заново теперь можно только ИИС-III. Вместе с тем теперь каждый инвестор может иметь до трех счетов, причем без ограничения по их суммам.
https://1prime.ru/20241217/evropa-853628200.html
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россия, госдума, иис-iii, дивиденды
РОССИЯ, Госдума, ИИС-III, дивиденды
Госдума разрешила выводить дивиденды с ИИС-III на другие счета
Госдума одобрила возможность вывода дивиденды с ИИС-III на другие счета
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, разрешающий выводить дивиденды с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) на другие счета.
Действующее законодательство запрещает перечислять дивиденды и купоны по ценным бумагам с ИИС-III на другие счета. Новый закон снимает это ограничение в отношении дивидендов. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин 4 декабря на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" предложил дать возможность частным инвесторам выбирать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на ИИС, чтобы граждане могли в любое время использовать полученный доход по своему усмотрению.
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в мае на конференции "Российский фондовый рынок 2024" заявила о готовности регулятора обсудить возможность зачисления дивидендов и купонов по бумагам, учитываемым на ИИС-III, на другие счета. Это позволит сделать ИИС-III более привлекательными, говорила она. Минфин изначально не был готов поддержать эту инициативу, а в декабре замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что речь может идти только о дивидендах, поскольку для купонов по облигациям действует налоговый вычет.
ИИС - это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по подоходному налогу (НДФЛ). Раньше россияне могли открыть ИИС двух типов. Владелец первого мог вернуть себе НДФЛ с внесенной на счет суммы в пределах 400 тысяч рублей в год, а второго – получить освобождение от НДФЛ на всю сумму дохода при закрытии счета. При этом инвестор мог одновременно иметь только один ИИС.
Теперь законом предусмотрен новый, третий тип, ИИС - с более гибкими условиями, позволяющими, в частности, комбинировать налоговые льготы счетов первого и второго типов. Ранее открытые счета первых двух типов продолжают действовать, но открыть заново теперь можно только ИИС-III. Вместе с тем теперь каждый инвестор может иметь до трех счетов, причем без ограничения по их суммам.