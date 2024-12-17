Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/ispaniya-853634438.html
Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ
Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ
Правительство Испании впервые за более чем десять лет увеличит численность своих вооруженных сил. Об этом пишет издание El Pais. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:57+0300
2024-12-17T15:02+0300
испания
вооруженные силы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg
МАДРИД, 17 дек - ПРАЙМ. Правительство Испании впервые за более чем десять лет увеличит численность своих вооруженных сил. Об этом пишет издание El Pais. В настоящее время завершается подготовка королевского декрета, который определит численность генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках. Это приведет к увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период с 2025 по 2029 годы.Власти Испании планируют увеличить общее количество военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь отметки в 140 000, что является максимальным пределом, установленным законом "О военной карьере" 2007 года. Этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, таких как международные миссии, кибероперации, защита космических объектов и гражданская оборона в случае стихийных бедствий.В последние годы численность военнослужащих в стране неуклонно сокращалась: с 130 тысяч в 2010 году до 116 961 в прошлом году. Особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте, в то время как число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает расти. Например, 1 ноября за границей находились 3830 испанских военнослужащих, а за весь год их число превысило 15 тысяч.Испания также обязалась увеличить свои оборонные расходы до 2% от ВВП в рамках соглашений НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для достижения этой цели к 2029 году Мадриду потребуется значительно увеличить военный бюджет, что представляет собой вызов на фоне текущих экономических приоритетов страны.
https://1prime.ru/20241003/ek-851952620.html
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_151:0:2284:1600_1920x0_80_0_0_c186045fa297201b022052ca5b356291.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
испания, вооруженные силы
ИСПАНИЯ, вооруженные силы
14:57 17.12.2024 (обновлено: 15:02 17.12.2024)
 
Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ

Pais: Испания увеличит численность вооруженных сил впервые за более чем 10 лет

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 17 дек - ПРАЙМ. Правительство Испании впервые за более чем десять лет увеличит численность своих вооруженных сил. Об этом пишет издание El Pais.
В настоящее время завершается подготовка королевского декрета, который определит численность генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках. Это приведет к увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период с 2025 по 2029 годы.
Власти Испании планируют увеличить общее количество военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь отметки в 140 000, что является максимальным пределом, установленным законом "О военной карьере" 2007 года. Этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, таких как международные миссии, кибероперации, защита космических объектов и гражданская оборона в случае стихийных бедствий.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
3 октября, 21:43
В последние годы численность военнослужащих в стране неуклонно сокращалась: с 130 тысяч в 2010 году до 116 961 в прошлом году. Особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте, в то время как число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает расти. Например, 1 ноября за границей находились 3830 испанских военнослужащих, а за весь год их число превысило 15 тысяч.
Испания также обязалась увеличить свои оборонные расходы до 2% от ВВП в рамках соглашений НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для достижения этой цели к 2029 году Мадриду потребуется значительно увеличить военный бюджет, что представляет собой вызов на фоне текущих экономических приоритетов страны.
 
ИСПАНИЯвооруженные силы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала