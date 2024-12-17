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Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ

Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ - 17.12.2024, ПРАЙМ

Испания увеличит численность ВС впервые за более чем десять лет, пишет СМИ

Правительство Испании впервые за более чем десять лет увеличит численность своих вооруженных сил. Об этом пишет издание El Pais. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T14:57+0300

2024-12-17T14:57+0300

2024-12-17T15:02+0300

испания

вооруженные силы

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МАДРИД, 17 дек - ПРАЙМ. Правительство Испании впервые за более чем десять лет увеличит численность своих вооруженных сил. Об этом пишет издание El Pais. В настоящее время завершается подготовка королевского декрета, который определит численность генералов, офицеров и унтер-офицеров, а также министерского приказа о солдатах и моряках. Это приведет к увеличению численности военнослужащих на 7500 человек в период с 2025 по 2029 годы.Власти Испании планируют увеличить общее количество военнослужащих на 20 000 человек в течение следующего десятилетия, чтобы достичь отметки в 140 000, что является максимальным пределом, установленным законом "О военной карьере" 2007 года. Этот шаг обусловлен необходимостью расширения возможностей армии для выполнения возросших задач, таких как международные миссии, кибероперации, защита космических объектов и гражданская оборона в случае стихийных бедствий.В последние годы численность военнослужащих в стране неуклонно сокращалась: с 130 тысяч в 2010 году до 116 961 в прошлом году. Особенно остро дефицит кадров ощущается в армии и флоте, в то время как число испанских военных, участвующих в международных миссиях, продолжает расти. Например, 1 ноября за границей находились 3830 испанских военнослужащих, а за весь год их число превысило 15 тысяч.Испания также обязалась увеличить свои оборонные расходы до 2% от ВВП в рамках соглашений НАТО, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году. Для достижения этой цели к 2029 году Мадриду потребуется значительно увеличить военный бюджет, что представляет собой вызов на фоне текущих экономических приоритетов страны.

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испания, вооруженные силы