https://1prime.ru/20241217/ivanov-853628829.html
Следствие продлило срок по делу Тимура Иванова
Следствие продлило срок по делу Тимура Иванова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Следствие продлило срок по делу Тимура Иванова
Срок следствия по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова продлен до 23 марта 2025 года, следует из документов, с которыми ознакомилось... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:54+0300
2024-12-17T11:54+0300
2024-12-17T11:54+0300
россия
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Срок следствия по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова продлен до 23 марта 2025 года, следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах.В конце апреля Иванова поместили в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил РИА Новости, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, однако он свою вину не признает.Позже стало известно, что в отношении Иванова также ведется расследование по другому уголовному делу, связанному с растратой более 200 миллионов рублей из-за разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищением 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка "Интеркоммерц". Как сообщил РИА Новости Мусаев, это дело было возбуждено 8 лет назад, и защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
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россия, следствие, тимур иванов
РОССИЯ, следствие, Тимур Иванов
Следствие продлило срок по делу Тимура Иванова
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлен до 23 марта
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Срок следствия по делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова продлен до 23 марта 2025 года, следует из документов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.
"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз - 05.12.2024 руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, то есть до 23 марта 2025 года", - говорится в материалах.
В конце апреля Иванова поместили в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев сообщил РИА Новости, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, однако он свою вину не признает.
Позже стало известно, что в отношении Иванова также ведется расследование по другому уголовному делу, связанному с растратой более 200 миллионов рублей из-за разницы курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищением 3,2 миллиарда рублей у обанкротившегося банка "Интеркоммерц". Как сообщил РИА Новости Мусаев, это дело было возбуждено 8 лет назад, и защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Завершилось расследование дела бывшего замглавы Минобороны Иванова