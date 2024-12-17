https://1prime.ru/20241217/kab-853636273.html

"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее

"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее - 17.12.2024, ПРАЙМ

"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее

После модернизации российские корректируемые управляемые бомбы (КАБ) стали еще смертоноснее. Об этом на украинском канале UkrLife заявил журналист Кирилл... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T16:16+0300

2024-12-17T16:16+0300

2024-12-17T16:17+0300

вооружения

россия

авиабомбы

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76318075846f727ec9fb805119498a52.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. После модернизации российские корректируемые управляемые бомбы (КАБ) стали еще смертоноснее. Об этом на украинском канале UkrLife заявил журналист Кирилл Сазонов, который в свое время бежал из Донецка и вступил в ряды ВСУ.Он отметил, что КАБы с самого начала их применения российской авиацией стали огромной проблемой для ВСУ на всех участках фронта.По его словам, в начале спецоперации дальность поражения КАБов составляла 40 км, к сегодняшнему же дню их "прокачали до 70, говорят что доводят до 90" - и их запускают бомбардировщики, не заходя в зону поражения украинской ПВО."Никакой РЭБ его (КАБ - прим. ред.) не остановит!.. Это большая беда. И ее никак не остановишь", – - посетовал журналист-ВСУшник, после чего подчеркнул, что в связи с этим обстоятельством Украина должна бить по российским тылам.

https://1prime.ru/20240715/rostekh-850103980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авиабомбы, мнение