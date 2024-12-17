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"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее - 17.12.2024, ПРАЙМ
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"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее
"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее - 17.12.2024, ПРАЙМ
"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее
После модернизации российские корректируемые управляемые бомбы (КАБ) стали еще смертоноснее. Об этом на украинском канале UkrLife заявил журналист Кирилл... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T16:16+0300
2024-12-17T16:17+0300
вооружения
россия
авиабомбы
мнение
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. После модернизации российские корректируемые управляемые бомбы (КАБ) стали еще смертоноснее. Об этом на украинском канале UkrLife заявил журналист Кирилл Сазонов, который в свое время бежал из Донецка и вступил в ряды ВСУ.Он отметил, что КАБы с самого начала их применения российской авиацией стали огромной проблемой для ВСУ на всех участках фронта.По его словам, в начале спецоперации дальность поражения КАБов составляла 40 км, к сегодняшнему же дню их "прокачали до 70, говорят что доводят до 90" - и их запускают бомбардировщики, не заходя в зону поражения украинской ПВО."Никакой РЭБ его (КАБ - прим. ред.) не остановит!.. Это большая беда. И ее никак не остановишь", – - посетовал журналист-ВСУшник, после чего подчеркнул, что в связи с этим обстоятельством Украина должна бить по российским тылам.
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россия, авиабомбы, мнение
Вооружения, РОССИЯ, Авиабомбы, мнение
16:16 17.12.2024 (обновлено: 16:17 17.12.2024)
 
"РЭБ не остановит". ВСУ жалуются, что российские КАБы стали еще страшнее

UkrLife: после модернизации российские КАБы стали еще более смертоносными

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. После модернизации российские корректируемые управляемые бомбы (КАБ) стали еще смертоноснее. Об этом на украинском канале UkrLife заявил журналист Кирилл Сазонов, который в свое время бежал из Донецка и вступил в ряды ВСУ.
Он отметил, что КАБы с самого начала их применения российской авиацией стали огромной проблемой для ВСУ на всех участках фронта.
По его словам, в начале спецоперации дальность поражения КАБов составляла 40 км, к сегодняшнему же дню их "прокачали до 70, говорят что доводят до 90" - и их запускают бомбардировщики, не заходя в зону поражения украинской ПВО.
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000
15 июля, 11:26
"Никакой РЭБ его (КАБ - прим. ред.) не остановит!.. Это большая беда. И ее никак не остановишь", – - посетовал журналист-ВСУшник, после чего подчеркнул, что в связи с этим обстоятельством Украина должна бить по российским тылам.
 
ВооруженияРОССИЯАвиабомбымнение
 
 
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