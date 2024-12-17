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В Карелии снизилась средняя цена на подержанные автомобили - 17.12.2024, ПРАЙМ
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В Карелии снизилась средняя цена на подержанные автомобили
В Карелии снизилась средняя цена на подержанные автомобили - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Карелии снизилась средняя цена на подержанные автомобили
Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T07:16+0300
2024-12-17T07:16+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и составила 1,04 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась, возглавила Республика Карелия. По сравнению с октябрьскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 12,4% – до 1,04 миллиона рублей", - приводятся в пресс-релизе данные анализа онлайн-сервиса оценки машин "Авто.ру Оценка". В тройку с наиболее подешевевшими такими машинами также вошли Хабаровский край – 1,85 миллиона рублей (минус 6,5%) и Вологодская область – 1,26 миллиона (минус 6,5%). Следом расположились Калужская область и Приморский край, в которых средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6 и 5,7% соответственно, и составила 1,17 и 2,28 миллиона рублей. Лидером по удешевлению среди моделей и единственным китайским автомобилем в первой пятерке стал Geely Atlas Pro, цена на который опустилась на 3,8% и достигла 2,3 миллиона рублей. Далее в рейтинге расположились Ford Ecosport II (1,81 миллиона рублей), Toyota Corolla E210 (2,14 миллиона) и две модели Renault – Arkana (1,78 миллиона рублей) и Megane (704 тысячи рублей). "Эксперты "Авто.ру Оценки" по итогам изучения опубликованных в ноябре объявлений автомобилей не старше 15 лет зафиксировали среднюю стоимость на уровне 2,01 миллиона рублей, что на 0,5% ниже октябрьских значений. По сравнению с началом года средняя цена снизилась на 12% при том, что количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 57%", - уточнили в пресс-службе.
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бизнес, москва, карелия, хабаровский край, авто.ру, renault, toyota camry, renault duster
Бизнес, МОСКВА, Карелия, Хабаровский край, Авто.ру, Renault, Toyota Camry, Renault Duster
07:16 17.12.2024
 
В Карелии снизилась средняя цена на подержанные автомобили

Средняя цена на подержанные автомобили в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и составила 1,04 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру".
"Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась, возглавила Республика Карелия. По сравнению с октябрьскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 12,4% – до 1,04 миллиона рублей", - приводятся в пресс-релизе данные анализа онлайн-сервиса оценки машин "Авто.ру Оценка".
В тройку с наиболее подешевевшими такими машинами также вошли Хабаровский край – 1,85 миллиона рублей (минус 6,5%) и Вологодская область – 1,26 миллиона (минус 6,5%). Следом расположились Калужская область и Приморский край, в которых средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6 и 5,7% соответственно, и составила 1,17 и 2,28 миллиона рублей.
Лидером по удешевлению среди моделей и единственным китайским автомобилем в первой пятерке стал Geely Atlas Pro, цена на который опустилась на 3,8% и достигла 2,3 миллиона рублей.
Далее в рейтинге расположились Ford Ecosport II (1,81 миллиона рублей), Toyota Corolla E210 (2,14 миллиона) и две модели Renault – Arkana (1,78 миллиона рублей) и Megane (704 тысячи рублей).
"Эксперты "Авто.ру Оценки" по итогам изучения опубликованных в ноябре объявлений автомобилей не старше 15 лет зафиксировали среднюю стоимость на уровне 2,01 миллиона рублей, что на 0,5% ниже октябрьских значений. По сравнению с началом года средняя цена снизилась на 12% при том, что количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 57%", - уточнили в пресс-службе.
 
БизнесМОСКВАКарелияХабаровский крайАвто.руRenaultToyota CamryRenault Duster
 
 
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