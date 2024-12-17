Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241217/kirillov-853628572.html
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:47+0300
2024-12-17T12:34+0300
россия
украина
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/11/853630215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a6a033379d276ec46c3474850b85ec3.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет агентство Reuters- "Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", - передает Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности.Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб генерал Игорь Кириллов.Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
https://1prime.ru/20241217/zakharova-853625863.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова
Самокат, в который была заложена бомба, ставшая причиной гибели генерала Кириллова, находится на месте ЧП, специалисты приступили к его осмотру, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T11:47+0300
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/11/853630215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63bc93d7ab01b6300da1e208a6b53899.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сбу
РОССИЯ, УКРАИНА, СБУ
11:47 17.12.2024 (обновлено: 12:34 17.12.2024)
 
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ

Reuters: СБУ провела операцию, в результате которой был убит Кириллов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет агентство Reuters-
"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", - передает Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности.
Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб генерал Игорь Кириллов.
Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
09:38
 
РОССИЯУКРАИНАСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала