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Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ - 17.12.2024, ПРАЙМ
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:47+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет агентство Reuters- "Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", - передает Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности.Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб генерал Игорь Кириллов.Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
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Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова
Самокат, в который была заложена бомба, ставшая причиной гибели генерала Кириллова, находится на месте ЧП, специалисты приступили к его осмотру, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T11:47+0300
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россия, украина, сбу
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Reuters: СБУ провела операцию, в результате которой был убит Кириллов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой погиб начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет агентство Reuters-
"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", - передает Рейтер со ссылкой на источник в украинской службе безопасности.
Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб генерал Игорь Кириллов.
Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова