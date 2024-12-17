https://1prime.ru/20241217/kirillov-853642695.html
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, пишет New York Times. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T23:34+0300
2024-12-17T23:34+0300
2024-12-17T23:35+0300
происшествия
the new york times
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, пишет New York Times. По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие заложенное в припаркованный возле подъезда самокат взрывное устройство. В результате взрыва погибли Кириллов и его помощник.Пожелавший остаться неназванным чиновник Службы безопасности, чьи слова передает газета, сообщил, что за этот теракт ответственна Украина, а для СБУ Кириллов был "законной целью". Вместе с тем New York Times получила от СБУ видеозапись, на которой видно, как два человека покидают здание "за мгновение до взрыва". По утверждению авторов статьи, место и время видеозаписи абсолютно совпадают с местом и временем проведения теракта, на кадрах якобы даже виден самокат.
https://1prime.ru/20241217/zakharova-853625863.html
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the new york times, теракт, сбу
Происшествия, The New York Times, теракт, СБУ
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за убийство начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, пишет New York Times.
По информации Следственного комитета России, утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие заложенное в припаркованный возле подъезда самокат взрывное устройство. В результате взрыва погибли Кириллов и его помощник.
Пожелавший остаться неназванным чиновник Службы безопасности, чьи слова передает газета, сообщил, что за этот теракт ответственна Украина, а для СБУ Кириллов был "законной целью".
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Вместе с тем New York Times получила от СБУ видеозапись, на которой видно, как два человека покидают здание "за мгновение до взрыва". По утверждению авторов статьи, место и время видеозаписи абсолютно совпадают с местом и временем проведения теракта, на кадрах якобы даже виден самокат.