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Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян
Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян - 17.12.2024, ПРАЙМ
Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян
Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан ряда государств, включая граждан России, с 144 до 240 часов, следует из заявления... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T06:07+0300
2024-12-17T06:07+0300
бизнес
экономика
россия
китай
кнр
белоруссия
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ПЕКИН, 17 дек - ПРАЙМ. Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан ряда государств, включая граждан России, с 144 до 240 часов, следует из заявления государственного управления по делам миграции КНР. Как следует из заявления, распространенного во вторник Центральным телевидением Китая, с 17 декабря этого года иностранные граждане из 54 стран, включая Россию, смогут въехать с целью транзитной поездки без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах страны и находиться на территории Китая не более 240 часов. Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания. Транзитные послабления, в частности, также распространяются на граждан Белоруссии, Украины, США.
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бизнес, россия, китай, кнр, белоруссия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, БЕЛОРУССИЯ
06:07 17.12.2024
 
Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян

Китай увеличил срок безвизового транзитного пребывания для россиян с 144 до 240 часов

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ПЕКИН, 17 дек - ПРАЙМ. Власти КНР увеличили срок безвизового транзитного пребывания для граждан ряда государств, включая граждан России, с 144 до 240 часов, следует из заявления государственного управления по делам миграции КНР.
Как следует из заявления, распространенного во вторник Центральным телевидением Китая, с 17 декабря этого года иностранные граждане из 54 стран, включая Россию, смогут въехать с целью транзитной поездки без визы через любой из 60 пунктов пропуска в 24 регионах страны и находиться на территории Китая не более 240 часов.
Отмечается, что количество пунктов для въезда расширилось с первоначальных 39 до 60, а количество регионов с 19 до 24. Для того, чтобы въехать в Китай для совершения транзитной поездки путешественнику необходимо иметь международный паспорт, действительный не менее трех месяцев, а также соответствующие документы, включая авиабилеты, для въезда в третью страну (регион). Срок транзитного пребывания начинает отсчитывая с полуночи новых суток после пребывания.
Транзитные послабления, в частности, также распространяются на граждан Белоруссии, Украины, США.
 
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