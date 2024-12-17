https://1prime.ru/20241217/kitay-853627532.html

В КНР высказались против санкций ЕС в отношении китайских компаний

В КНР высказались против санкций ЕС в отношении китайских компаний - 17.12.2024, ПРАЙМ

В КНР высказались против санкций ЕС в отношении китайских компаний

Пекин решительно осуждает введение санкций Европейского Союза против китайских компаний, которые стали частью 15-го пакета антироссийских мер, как заявил на... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:00+0300

2024-12-17T11:00+0300

2024-12-17T11:00+0300

россия

китай

санкции против рф

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ПЕКИН, 17 дек – ПРАЙМ. Пекин решительно осуждает введение санкций Европейского Союза против китайских компаний, которые стали частью 15-го пакета антироссийских мер, как заявил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь."Китай последовательно противостоит односторонним санкциям, не имеющим оснований в международном праве и не утвержденным Советом Безопасности ООН", - отметил Линь Цзянь.Он также подчеркнул, что "Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против необоснованных санкций ЕС в отношении китайских предприятий".Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, который включает как новые экономические, так и персональные ограничения.В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, меры против так называемого "теневого флота", занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список персональных ограничений в отношении 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.

https://1prime.ru/20241217/sanktsii-853624919.html

китай

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россия, китай, санкции против рф