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Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году

Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году - 17.12.2024, ПРАЙМ

Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году

Корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы во всех регионах к 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Российского... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T06:22+0300

2024-12-17T06:22+0300

2024-12-17T06:22+0300

технологии

экономика

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москва

российский экологический оператор

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы во всех регионах к 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее РЭО выявил проблемы при формировании территориальных схем по обращению с твердыми коммунальными отходами в 17 из 43 субъектов. В этих регионах оказалась неверно определена масса образования ТКО. Из-за некорректных данных не удастся вычислить реальные потребности в мощностях обработки отходов. "Корректировки территориальных схем предусматриваются как дорожными картами по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО, разрабатываемыми регионами, так и постановлением 775, вступающим в силу с 1 января 2025 года. Дорожные карты по созданию инфраструктуры будут утверждены к 2026 году во всех регионах страны за исключением 3 регионов, в которых необходимая инфраструктура уже создана", - сказал Буцаев. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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