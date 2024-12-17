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Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году
Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году - 17.12.2024, ПРАЙМ
Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году
Корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы во всех регионах к 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Российского... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T06:22+0300
2024-12-17T06:22+0300
технологии
экономика
россия
москва
российский экологический оператор
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы во всех регионах к 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее РЭО выявил проблемы при формировании территориальных схем по обращению с твердыми коммунальными отходами в 17 из 43 субъектов. В этих регионах оказалась неверно определена масса образования ТКО. Из-за некорректных данных не удастся вычислить реальные потребности в мощностях обработки отходов. "Корректировки территориальных схем предусматриваются как дорожными картами по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО, разрабатываемыми регионами, так и постановлением 775, вступающим в силу с 1 января 2025 года. Дорожные карты по созданию инфраструктуры будут утверждены к 2026 году во всех регионах страны за исключением 3 регионов, в которых необходимая инфраструктура уже создана", - сказал Буцаев. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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технологии, россия, москва, российский экологический оператор
Технологии, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Российский экологический оператор
06:22 17.12.2024
 
Корректировки схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году

РЭО: корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы к 2026 году

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Корректировки территориальных схем для "мусорной" реформы будут готовы во всех регионах к 2026 году, сообщил РИА Новости генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее РЭО выявил проблемы при формировании территориальных схем по обращению с твердыми коммунальными отходами в 17 из 43 субъектов. В этих регионах оказалась неверно определена масса образования ТКО. Из-за некорректных данных не удастся вычислить реальные потребности в мощностях обработки отходов.
"Корректировки территориальных схем предусматриваются как дорожными картами по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО, разрабатываемыми регионами, так и постановлением 775, вступающим в силу с 1 января 2025 года. Дорожные карты по созданию инфраструктуры будут утверждены к 2026 году во всех регионах страны за исключением 3 регионов, в которых необходимая инфраструктура уже создана", - сказал Буцаев.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВАРоссийский экологический оператор
 
 
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