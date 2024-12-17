https://1prime.ru/20241217/likvidnost-853628691.html

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей - 17.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 751 миллиард рублей, следует из прогноза,... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T11:51+0300

2024-12-17T11:51+0300

2024-12-17T11:51+0300

россия

правительство

ликвидность

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 751 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 11 по 17 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,041 триллиона рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 2,805 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 103 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,651 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,1 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20241210/likvidnost-853462755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство, ликвидность, банк россии