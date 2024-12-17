https://1prime.ru/20241217/likvidnost-853628691.html
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей - 17.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 751 миллиард рублей, следует из прогноза,... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T11:51+0300
2024-12-17T11:51+0300
2024-12-17T11:51+0300
россия
правительство
ликвидность
банк россии
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 751 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 11 по 17 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,041 триллиона рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 2,805 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 103 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,651 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,1 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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россия, правительство, ликвидность, банк россии
РОССИЯ, правительство, ликвидность, Банк России
Кабмин предоставит ликвидность банкам на 751 миллиардов рублей
ЦБ: кабмин с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банкам на 751 млрд руб
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 18 по 24 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 751 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 11 по 17 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,041 триллиона рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 2,805 триллиона рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 103 миллиарда рублей.
В ЦБ назвали объем предоставления ликвидности банкам на этой неделе
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,651 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,1 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.