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Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT - 17.12.2024, ПРАЙМ
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT
Служба генерального инспектора Минобороны, отдел замглавы Минобороны, а также ВВС США начали проверку на предмет соблюдения компанией SpaceX и ее основателем... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T23:14+0300
2024-12-17T23:22+0300
илон маск
spacex
секретность
проверка
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Служба генерального инспектора Минобороны, отдел замглавы Минобороны, а также ВВС США начали проверку на предмет соблюдения компанией SpaceX и ее основателем Илоном Маском правил раскрытия информации. Об этом рассказывается в публикации New York Times.Авторы статьи, ссылаясь на источники, утверждают, что сам Маск и его SpaceX "неоднократно не соблюдали федеральный регламент... в том числе не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами".Как рассказывается в статье, ряд сотрудников компании сообщали в Минобороны США о небрежной отчетности внутри SpaceX. По данным источников издания, на протяжении многих лет сотрудники, боясь потерять работу, "нехотя" позволяли Маску игнорировать процедуры отчетности.Подозрения в отношении Маска, говорится в статье, усугубляются его активностью в социальной сети Х и тем фактом, что он имеет доступ к совершенно секретной информации, включая передовые военные технологии Соединенных Штатов.
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илон маск, spacex, секретность, проверка
Илон Маск, SpaceX, секретность, проверка
23:14 17.12.2024 (обновлено: 23:22 17.12.2024)
 
Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT

NYT: власти США проверяют SpaceX и Маска из-за нарушений секретности

© РИА Новости . SpaceX Flickr | Перейти в медиабанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . SpaceX Flickr
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Служба генерального инспектора Минобороны, отдел замглавы Минобороны, а также ВВС США начали проверку на предмет соблюдения компанией SpaceX и ее основателем Илоном Маском правил раскрытия информации. Об этом рассказывается в публикации New York Times.
Авторы статьи, ссылаясь на источники, утверждают, что сам Маск и его SpaceX "неоднократно не соблюдали федеральный регламент... в том числе не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами".
Как рассказывается в статье, ряд сотрудников компании сообщали в Минобороны США о небрежной отчетности внутри SpaceX. По данным источников издания, на протяжении многих лет сотрудники, боясь потерять работу, "нехотя" позволяли Маску игнорировать процедуры отчетности.
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Подозрения в отношении Маска, говорится в статье, усугубляются его активностью в социальной сети Х и тем фактом, что он имеет доступ к совершенно секретной информации, включая передовые военные технологии Соединенных Штатов.
 
Илон МаскSpaceXсекретностьпроверка
 
 
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