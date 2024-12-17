https://1prime.ru/20241217/mask-853642544.html

Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT

Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT - 17.12.2024, ПРАЙМ

Началась проверка SpaceX и Маска из-за нарушений секретности, передает NYT

Служба генерального инспектора Минобороны, отдел замглавы Минобороны, а также ВВС США начали проверку на предмет соблюдения компанией SpaceX и ее основателем... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T23:14+0300

2024-12-17T23:14+0300

2024-12-17T23:22+0300

илон маск

spacex

секретность

проверка

https://cdnn.1prime.ru/img/82937/04/829370448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b806a1e7c811bc767f7457d0cf9761a7.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Служба генерального инспектора Минобороны, отдел замглавы Минобороны, а также ВВС США начали проверку на предмет соблюдения компанией SpaceX и ее основателем Илоном Маском правил раскрытия информации. Об этом рассказывается в публикации New York Times.Авторы статьи, ссылаясь на источники, утверждают, что сам Маск и его SpaceX "неоднократно не соблюдали федеральный регламент... в том числе не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами".Как рассказывается в статье, ряд сотрудников компании сообщали в Минобороны США о небрежной отчетности внутри SpaceX. По данным источников издания, на протяжении многих лет сотрудники, боясь потерять работу, "нехотя" позволяли Маску игнорировать процедуры отчетности.Подозрения в отношении Маска, говорится в статье, усугубляются его активностью в социальной сети Х и тем фактом, что он имеет доступ к совершенно секретной информации, включая передовые военные технологии Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20241204/kadyrov-853335701.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, spacex, секретность, проверка