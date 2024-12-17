https://1prime.ru/20241217/matvienko-853633451.html
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко - 17.12.2024, ПРАЙМ
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко
Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:29+0300
2024-12-17T14:29+0300
2024-12-17T14:29+0300
россия
совет федерации
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,"Этот год был високосный. Можно верить в приметы, не верить. Он был сложный, трудный. Но есть удовлетворение от прожитого года", - отметила она в ходе заседания Совета законодателей.По словам Матвиенко, Россия стремится к победе, и "она обязательно будет". Она выразила благодарность бойцам и героям, которые ежедневно сражаются с "злом в лице нацистского киевского режима". Спикер уверена, что "следующий год будет еще лучше, успешнее и результативнее". "Желаю всем здоровья, берегите себя. С наступающим новым годом!" - резюмировала она.
https://1prime.ru/20241217/putin-853625983.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1a2987376bb371b825d12274b03bd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации, валентина матвиенко
РОССИЯ, Совет Федерации, Валентина Матвиенко
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко
Матвиенко: 2025 год будет для России более успешным, чем високосный 2024 год
МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
"Этот год был високосный. Можно верить в приметы, не верить. Он был сложный, трудный. Но есть удовлетворение от прожитого года", - отметила она в ходе заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, Россия стремится к победе, и "она обязательно будет". Она выразила благодарность бойцам и героям, которые ежедневно сражаются с "злом в лице нацистского киевского режима".
Спикер уверена, что "следующий год будет еще лучше, успешнее и результативнее". "Желаю всем здоровья, берегите себя. С наступающим новым годом!" - резюмировала она.
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона