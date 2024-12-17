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2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко - 17.12.2024, ПРАЙМ
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2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко - 17.12.2024, ПРАЙМ
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко
Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T14:29+0300
2024-12-17T14:29+0300
россия
совет федерации
валентина матвиенко
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,"Этот год был високосный. Можно верить в приметы, не верить. Он был сложный, трудный. Но есть удовлетворение от прожитого года", - отметила она в ходе заседания Совета законодателей.По словам Матвиенко, Россия стремится к победе, и "она обязательно будет". Она выразила благодарность бойцам и героям, которые ежедневно сражаются с "злом в лице нацистского киевского режима". Спикер уверена, что "следующий год будет еще лучше, успешнее и результативнее". "Желаю всем здоровья, берегите себя. С наступающим новым годом!" - резюмировала она.
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россия, совет федерации, валентина матвиенко
РОССИЯ, Совет Федерации, Валентина Матвиенко
14:29 17.12.2024
 
2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко

Матвиенко: 2025 год будет для России более успешным, чем високосный 2024 год

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
"Этот год был високосный. Можно верить в приметы, не верить. Он был сложный, трудный. Но есть удовлетворение от прожитого года", - отметила она в ходе заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, Россия стремится к победе, и "она обязательно будет". Она выразила благодарность бойцам и героям, которые ежедневно сражаются с "злом в лице нацистского киевского режима".
Спикер уверена, что "следующий год будет еще лучше, успешнее и результативнее". "Желаю всем здоровья, берегите себя. С наступающим новым годом!" - резюмировала она.
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