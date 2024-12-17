https://1prime.ru/20241217/matvienko-853633451.html

2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко

2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко - 17.12.2024, ПРАЙМ

2025 год будет для России более успешным, считает Матвиенко

Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T14:29+0300

2024-12-17T14:29+0300

2024-12-17T14:29+0300

россия

совет федерации

валентина матвиенко

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Наступающий 2025 год будет для России более успешным и результативным, чем 2024 год. Такое предположение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,"Этот год был високосный. Можно верить в приметы, не верить. Он был сложный, трудный. Но есть удовлетворение от прожитого года", - отметила она в ходе заседания Совета законодателей.По словам Матвиенко, Россия стремится к победе, и "она обязательно будет". Она выразила благодарность бойцам и героям, которые ежедневно сражаются с "злом в лице нацистского киевского режима". Спикер уверена, что "следующий год будет еще лучше, успешнее и результативнее". "Желаю всем здоровья, берегите себя. С наступающим новым годом!" - резюмировала она.

https://1prime.ru/20241217/putin-853625983.html

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россия, совет федерации, валентина матвиенко