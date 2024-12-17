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В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море - 17.12.2024, ПРАЙМ
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В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море
В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море - 17.12.2024, ПРАЙМ
В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море
Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T15:10+0300
2024-12-17T15:10+0300
россия
краснодарский край
черное море
разлив нефтепродуктов
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков. На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься - и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки", - отметил Штриков в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести совещание под руководством губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Экипаж первого танкера был эвакуирован днем, 11 человек были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. Все 14 моряков с "Волгонефти 239", которая села на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, и принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Согласно данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, и, предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
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краснодарский край
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россия, краснодарский край, черное море, разлив нефтепродуктов
РОССИЯ, Краснодарский край, Черное море, разлив нефтепродуктов
15:10 17.12.2024
 
В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море

Штриков: ликвидировать разлив нефтепродуктов в Черном море нельзя из-за шторма

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФеодосия
Феодосия - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков.
На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься - и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки", - отметил Штриков в эфире телеканала "Россия 24".
Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе
Режим ЧС введён в Анапе после разлива нефтепродуктов
14:35
Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести совещание под руководством губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Экипаж первого танкера был эвакуирован днем, 11 человек были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. Все 14 моряков с "Волгонефти 239", которая села на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, и принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Согласно данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, и, предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
 
РОССИЯКраснодарский крайЧерное мореразлив нефтепродуктов
 
 
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