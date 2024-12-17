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В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море

В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море - 17.12.2024, ПРАЙМ

В МЧС раскрыли, что мешает устранению разлива нефтепродуктов в Черном море

Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T15:10+0300

2024-12-17T15:10+0300

2024-12-17T15:10+0300

россия

краснодарский край

черное море

разлив нефтепродуктов

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Работы по устранению разлива нефтепродуктов в Черном море в настоящее время невозможны из-за шторма, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков. На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься - и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки", - отметил Штриков в эфире телеканала "Россия 24".Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести совещание под руководством губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Экипаж первого танкера был эвакуирован днем, 11 человек были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. Все 14 моряков с "Волгонефти 239", которая села на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнил, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов, и принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Согласно данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла, и, предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://1prime.ru/20241217/chs-853633894.html

краснодарский край

черное море

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россия, краснодарский край, черное море, разлив нефтепродуктов