https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html

Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова

Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ

Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T12:12+0300

2024-12-17T12:12+0300

2024-12-17T12:12+0300

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. "Этот теракт - агония бандеровского режима", - цитирует председателя "Единой России" его секретариат. В этой связи Медведев сообщил, что Кириллов был настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. По его словам, военно-политическое руководство Киева ждет неизбежное возмездие за убийство российского генерала.Медведев выразил соболезнования семье погибшего Игоря Кириллова.

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россия, украина, дмитрий медведев