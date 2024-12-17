https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:12+0300
2024-12-17T12:12+0300
2024-12-17T12:12+0300
россия
украина
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e4254e543ede476138886d13fecb8f.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. "Этот теракт - агония бандеровского режима", - цитирует председателя "Единой России" его секретариат. В этой связи Медведев сообщил, что Кириллов был настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. По его словам, военно-политическое руководство Киева ждет неизбежное возмездие за убийство российского генерала.Медведев выразил соболезнования семье погибшего Игоря Кириллова.
https://1prime.ru/20241217/sk-853625473.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_073db916dd7b5dc9cbc62055e61f5f27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
Медведев назвал агонией бандеровского режима убийство генерала Кириллова
Медведев назвал агонией Киева теракт, в результате которого погиб Кириллов
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
"Этот теракт - агония бандеровского режима", - цитирует председателя "Единой России" его секретариат.
В этой связи Медведев сообщил, что Кириллов был настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. По его словам, военно-политическое руководство Киева ждет неизбежное возмездие за убийство российского генерала.
Медведев выразил соболезнования семье погибшего Игоря Кириллова.
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов