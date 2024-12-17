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Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом - 17.12.2024, ПРАЙМ
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Киевский режим из последних сил пытается оправдать свое бесполезное существование перед западными покровителями, продлить конфликт и найти оправдание для... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T12:20+0300
2024-12-17T12:20+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Киевский режим из последних сил пытается оправдать свое бесполезное существование перед западными покровителями, продлить конфликт и найти оправдание для катастрофической ситуации на фронте. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов."Из последних сил он (киевский режим - ред.) пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте", - цитирует Медведева его секретариат.В то же время председатель фракции "Единая Россия" сообщил, что Киев наносит трусливые и подлые удары в мирных городах, при этом осознавая неизбежность своего военного разгрома. По его словам, стремления киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены на провал.По данным Следственного комитета РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
Медведев: Киев хочет оправдать свое никчемное существование перед Западом
Медведев: Киев пытается оправдать свое существование перед западными хозяевами
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Киевский режим из последних сил пытается оправдать свое бесполезное существование перед западными покровителями, продлить конфликт и найти оправдание для катастрофической ситуации на фронте. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов.
"Из последних сил он (киевский режим - ред.) пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте", - цитирует Медведева его секретариат.
В то же время председатель фракции "Единая Россия" сообщил, что Киев наносит трусливые и подлые удары в мирных городах, при этом осознавая неизбежность своего военного разгрома. По его словам, стремления киевского режима запугать народ России и остановить наступление российской армии обречены на провал.
По данным Следственного комитета РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Медведев призвал в полной мере реализовать потенциал новых регионов России