https://1prime.ru/20241217/medvedev-853638825.html

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова

Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ российских ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T17:54+0300

2024-12-17T17:54+0300

2024-12-17T17:54+0300

происшествия

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ российских ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев."Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал он, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте". Кроме того, председатель фракции "Единая Россия" сообщил, что погибший генерал был преданным своему долгу и присяге военачальником. По его словам, его знали как хорошего профессионала и порядочного человек.Медведев подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства Кириллова, которым является военно-политическое руководство Украины.

https://1prime.ru/20241217/medvedev-853629214.html

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россия, дмитрий медведев