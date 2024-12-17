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Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова
Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ российских ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T17:54+0300
2024-12-17T17:54+0300
происшествия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ российских ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев."Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал он, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте". Кроме того, председатель фракции "Единая Россия" сообщил, что погибший генерал был преданным своему долгу и присяге военачальником. По его словам, его знали как хорошего профессионала и порядочного человек.Медведев подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства Кириллова, которым является военно-политическое руководство Украины.
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россия, дмитрий медведев
Происшествия, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
17:54 17.12.2024
 
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова

Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенерал начальник РХБЗ Игорь Кириллов
Генерал начальник РХБЗ Игорь Кириллов - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ российских ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Такое заявление сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал он, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте".
Кроме того, председатель фракции "Единая Россия" сообщил, что погибший генерал был преданным своему долгу и присяге военачальником. По его словам, его знали как хорошего профессионала и порядочного человек.
Медведев подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства Кириллова, которым является военно-политическое руководство Украины.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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