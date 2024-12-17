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Мишустин оценил уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС
Мишустин оценил уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС - 17.12.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС
Уровень самообеспеченности основным продовольствием в ЕАЭС сегодня составляет около 93%, за 10 лет объем производства сельхозпродукции в странах Союза... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T00:23+0300
2024-12-17T00:23+0300
2024-12-17T00:23+0300
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности основным продовольствием в ЕАЭС сегодня составляет около 93%, за 10 лет объем производства сельхозпродукции в странах Союза значительно увеличился, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Агропромышленный сектор является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. За 10 лет существования Союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас – около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц", - сказал Мишустин в интервью "Российской газете".
По словам российского премьера, таких результатов во многом удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств "пятерки" и слаженным действиям на всех уровнях.
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Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Мишустин оценил уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС
Мишустин: уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС составляет около 93%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Уровень самообеспеченности основным продовольствием в ЕАЭС сегодня составляет около 93%, за 10 лет объем производства сельхозпродукции в странах Союза значительно увеличился, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Агропромышленный сектор является одним из наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС. За 10 лет существования Союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас – около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц", - сказал Мишустин в интервью "Российской газете".
По словам российского премьера, таких результатов во многом удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств "пятерки" и слаженным действиям на всех уровнях.