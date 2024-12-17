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В Молдавии исчезают целые отрасли экономики, констатировал эксперт
В Молдавии исчезают целые отрасли экономики, констатировал эксперт - 17.12.2024, ПРАЙМ
В Молдавии исчезают целые отрасли экономики, констатировал эксперт
В Молдавии исчезают целые отрасли национальной экономики и, как следствие, сокращается экспорт товаров собственного производства, заявил экономист, бывший посол | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T22:58+0300
2024-12-17T22:58+0300
2024-12-17T22:58+0300
экономика
молдавия
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В Молдавии исчезают целые отрасли национальной экономики и, как следствие, сокращается экспорт товаров собственного производства, заявил экономист, бывший посол республики в России Владимир Головатюк. "Идет процесс изменения структуры нашей экономики, и идет как-то странно. В результате сужается отечественное производство. Исчезают целые отрасли национальной экономики. Как следствие – сокращается экспорт товаров собственного производства. За 10 месяцев 2024 года на 4%", - написал в своем Telegram-канале Головатюк. По его мнению, в конечном итоге Молдавия может уйти от экономики, базирующейся на собственном производстве, и прийти к так называемой сервисной, транзитной экономике. "Вместе с тем, полагаю, что отмеченный процесс изменения структуры нашей экономики не является на 100% естественным и неизбежным. Это результат политик, проводимых в последние 15 лет, как минимум", - пояснил эксперт. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
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молдавия, экспертное мнение
Экономика, МОЛДАВИЯ, экспертное мнение
В Молдавии исчезают целые отрасли экономики, констатировал эксперт
Экс-посол Головатюк: в Молдавии исчезают целые отрасли национальной экономики
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. В Молдавии исчезают целые отрасли национальной экономики и, как следствие, сокращается экспорт товаров собственного производства, заявил экономист, бывший посол республики в России Владимир Головатюк.
"Идет процесс изменения структуры нашей экономики, и идет как-то странно. В результате сужается отечественное производство. Исчезают целые отрасли национальной экономики. Как следствие – сокращается экспорт товаров собственного производства. За 10 месяцев 2024 года на 4%", - написал в своем Telegram-канале Головатюк.
По его мнению, в конечном итоге Молдавия может уйти от экономики, базирующейся на собственном производстве, и прийти к так называемой сервисной, транзитной экономике.
"Вместе с тем, полагаю, что отмеченный процесс изменения структуры нашей экономики не является на 100% естественным и неизбежным. Это результат политик, проводимых в последние 15 лет, как минимум", - пояснил эксперт.
Молдавия отказалась вести переговоры с Киевом о поставках газа в ПМР
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.