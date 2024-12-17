https://1prime.ru/20241217/mosbirzha-853641108.html
Мосбиржа запустила систему для сделок с валютными деривативами
Мосбиржа запустила систему для сделок с валютными деривативами - 17.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа запустила систему для сделок с валютными деривативами
Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T20:03+0300
2024-12-17T20:03+0300
2024-12-17T20:03+0300
экономика
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, говорится в сообщении Московской биржи. "Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. ТКС "САПФИР" объединила в себе передовые торгово-клиринговые решения, а также технологические и методологические сервисы в области управления рисками Национального клирингового центра (НКЦ, входит в Группу "Московская Биржа")", - говорится в сообщении биржи. "ТКС "САПФИР" откроет доступ к рынку СПФИ новым категориям клиентов и позволит предложить участникам расширенную линейку инструментов. В частности, для управления кредитными рисками биржа вместе с основными участниками рынка планирует реализовать в 2025 году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS)", - сказано там же. Особенность новой ТКС – возможность быстрого запуска новых инструментов по запросам участников, что позволяет эффективно реагировать на изменения и потребности рынка. Благодаря этой возможности участники в будущем смогут хеджировать кредитные, товарные и другие виды рисков, отмечается в сообщении площадки. "Система управления рисками новой ТКС обеспечивает более точную их оценку. Участники могут отслеживать текущую справедливую стоимость инструментов, заранее реагировать на повышение волатильности и моделировать свой портфель. "САПФИР" также позволяет проводить аналитические эксперименты, используя риск-калькулятор и расчет чувствительности к риску, что повышает точность прогнозов и помогает принять оптимальное инвестиционное решение", - приводятся слова управляющего директора по клирингу НКЦ Марии Черемисиной.
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мосбиржа, система, сделки
Экономика, Мосбиржа, Система, сделки
Мосбиржа запустила систему для сделок с валютными деривативами
Мосбиржа запустила систему для сделок с валютными и процентными деривативами
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами, говорится в сообщении Московской биржи.
"Московская биржа запустила на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) новую торгово-клиринговую систему "САПФИР" для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. ТКС "САПФИР" объединила в себе передовые торгово-клиринговые решения, а также технологические и методологические сервисы в области управления рисками Национального клирингового центра (НКЦ, входит в Группу "Московская Биржа")", - говорится в сообщении биржи.
"ТКС "САПФИР" откроет доступ к рынку СПФИ новым категориям клиентов и позволит предложить участникам расширенную линейку инструментов. В частности, для управления кредитными рисками биржа вместе с основными участниками рынка планирует реализовать в 2025 году возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS)", - сказано там же.
Особенность новой ТКС – возможность быстрого запуска новых инструментов по запросам участников, что позволяет эффективно реагировать на изменения и потребности рынка. Благодаря этой возможности участники в будущем смогут хеджировать кредитные, товарные и другие виды рисков, отмечается в сообщении площадки.
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"Система управления рисками новой ТКС обеспечивает более точную их оценку. Участники могут отслеживать текущую справедливую стоимость инструментов, заранее реагировать на повышение волатильности и моделировать свой портфель. "САПФИР" также позволяет проводить аналитические эксперименты, используя риск-калькулятор и расчет чувствительности к риску, что повышает точность прогнозов и помогает принять оптимальное инвестиционное решение", - приводятся слова управляющего директора по клирингу НКЦ Марии Черемисиной.